Economista prevê bitcoin em US$ 16,5 mil e fim da Strategy até o fim do ano

O economista e CEO da corretora Euro Pacific Capital, Peter Schiff, afirmou nas redes sociais que a queda do bitcoin está longe de terminar e que o ativo pode recuar até patamares abaixo da mínima de 2022, chegando a níveis menores que US$ 16,5 mil.

De acordo com Schiff, que é um famoso detrator do bitcoin, o momentum da queda deve ganhar tração quando a criptomoeda romper os US$ 50 mil. "Uma vez que isso ocorra, seria uma rápida viagem às mínimas de 2022. Eu não me surpreenderia em ver um reteste daquele nível antes do fim do ano", escreveu.

The Bitcoin collapse is gathering steam. I expect the momentum to pick up once Bitcoin breaks $50K. In fact, once it does, it could be a quick trip to the 2022 low below $16.5K. I wouldn't be surprised to see a retest of that level before year-end. If so, it's curtains for $MSTR. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 14, 2026

Caso esse cenário se concretize, Schiff acredita que seria "o fim" da Strategy, uma desenvolvedora de software empresarial fundada por Michael Saylor e que se converteu em uma tesouria de bitcoin.

Hoje, a Strategy possui 850.849 bitcoins em caixa, sendo a companhia de capital aberto com mais criptomoedas do mundo. Essa quantidade de BTC equivale a US$ 55,2 bilhões na cotação desta segunda-feira, 16.

Bitcoin cai 25,6% desde outubro

O bitcoin sofreu uma forte queda desde 2 de outubro, quando chegou a superar os US$ 87 mil. Hoje, a criptomoeda original é negociada a US$ 64.790, no que corresponde a uma desvalorização de 25,6% desde a sua máxima mais recente.

A combinação de uma maior perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos, o que reduziria a liquidez e o dinheiro disponível no mundo todo, com a migração de capital para a inteligência artificial e saída de capital dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin nos EUA pesou duramente no mercado cripto.

No entanto, o setor está acostumado a previsões apocalípticas por parte de Schiff. O economista já disse em diversas ocasiões que o bitcoin, para ele, não tem qualquer valor e seus investidores deveriam vender a criptomoeda e comprar ouro para terem uma reserva de valor realmente resistente à inflação.

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