A empresa brasileira de infraestrutura de pagamentos com stablecoins Avenia, responsável pela emissão da stablecoin de real, BRLA, levantou US$ 42 milhões (o equivalente a R$ 240 milhões na cotação atual do dólar) em uma rodada de investimentos série A liderada pela Lightspeed Faction.

Essa rodada foi uma extensão da que foi anunciada em fevereiro, quando a companhia informou ter recebido US$ 17 milhões. Nessa extensão, que captou mais US$ 25 milhões, participaram a Lightspeed e as companhias Quona, Big Bets, Headline, Fluent Ventures, Tomorrow Capital e Pátria High Growth.

Com o dinheiro captado, a empresa pretende obter novas licenças para ampliar sua atuação no sistema financeiro e também mira oportunidades em fusões & aquisições para crescer na intersecção entre o mercado tradicional e o de criptoativos. Hoje, a companhia já está em processo para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada pelo Banco Central.

Em entrevista à EXAME, Leandro Noel, cofundador da Avenia, afirmou que o objetivo é ampliar a gama de produtos e deixar no passado a ideia de que a empresa é apenas a emissora do BRLA.

Mantendo o foco no atendimento de empresas, a Avenia estuda agora obter licenças como a de instituição de pagamento, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) e outras licenças bancárias.

“Além da parte de contas transacionais e pagamentos internacionais, temos no radar produtos de investimento com rendimento em reais ou dólares”, afirma Noel, que é formado em engenharia pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). “Investimento e cartão já são demandados pelos clientes que atendemos. Quem tem BRLA quer ter um rendimento para o overnight.”

De acordo com ele, os pagamentos com stablecoins já ganharam tração no mercado empresarial, mas as empresas ainda dependem de uma companhia autorizada para investimentos em produtos como ações e dívida tokenizadas.

Próximo passo da empresa é um cartão de pagamentos

O próximo passo, conforme o executivo é trabalhar com adquirência. “Pretendemos oferecer processamento de pagamento de cartão e emissão de um cartão Avenia, que está muito próximo de aprovação”, revela.

Hoje, a fintech tem parceria com a plataforma de entregas iFood para operações financeiras locais e internacionais. “Fechamos o iFood ao longo do ano e a maior parte dos pagamentos internacionais, como software, eles fazem via cartão. Por isso vamos colocar um cartão a disposição para que eles façam assinaturas”, conta.

Noel diz que apesar da avalanche de más notícias que atingiu o mercado de criptoativos recentemente, a mudança de infraestrutura tecnológica rumo ao blockchain é inevitável.

Para ele, toda crise produz oportunidades, como foi o caso das eleições, que fizeram com que a Avenia tivesse um aumento na demanda por proteção contra uma possível subida do dólar usando ativos digitais.

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