Entidades e associações que representam o setor de criptoativos brasileiro repudiaram uma fala atribuída a um servidor do Banco Central pelo site Livecoins. De acordo com a publicação, o chefe de divisão de câmbio do BC, Gerson Romantini, teria dito que o "dinheiro bom" utilizado pelas pessoas se torna "ruim" quando é convertido para stablecoins.

Stablecoins são criptomoedas cuja cotação está atrelada à de alguma divisa tradicional, como o dólar, na proporção de 1:1. Na prática, essas moedas digitais funcionam como representações do câmbio em um ambiente blockchain, podendo ser negociadas 24/7 e sem a burocracia do mercado de câmbio tradicional.

Romantini teria dito que o mercado de stablecoins propiciou a evolução do modelo de dólar cabo, que ocorre quando alguém deposita um valor em reais no Brasil para um doleiro, que depois leva esse dinheiro ao exterior sem pagar imposto através de uma rede de contas estrangeiras. O servidor também teria associado essas criptomoedas à prática de lavagem de dinheiro.

Em nota enviada à EXAME, a Associação Brasileira de Tokenização e Ativos Digitais (ABToken) afirmou que está preocupada com a possibilidade de adoção de "tratamento regulatório restritivo e genérico" aos pagamentos e liquidação de transações transfronteiriças com stablecoins.

"A avaliação desses fluxos deve considerar a origem e destinação dos recursos, a identificação das partes e dos beneficiários, os agentes envolvidos, a rastreabilidade e os controles de conformidade. Eventuais restrições devem ser fundamentadas em riscos concretos e critérios objetivos e proporcionais", disse a ABToken.

A associação também solicitou uma orientação pública e fundamentada sobre os critérios de enquadramento de operações do tipo, acompanhada de "diálogo técnico" com o setor.

Já o Instituto Livre Mercado (ILM) afirmou que o uso de stablecoins, isoladamente, não caracteriza lavagem de dinheiro, pois é necessária comprovação de origem criminosa dos recursos para que esse crime esteja configurado.

"Desta forma, eventual ocorrência de lavagem de dinheiro depende da presença dos elementos que configuram o crime, e não simplesmente da utilização de determinado ativo digital", disse o ILM.

O instituto afirma que vai solicitar esclarecimentos sobre as medidas que estariam em discussão sobre o uso de stablecoins por fintechs e que seguirá acompanhando o tema no Congresso.

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