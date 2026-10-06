Bitcoin tem leve queda, mas consegue se manter acima dos US$ 86 mil

O bitcoin opera em leve queda nesta terça-feira, 6, mas consegue se manter acima dos US$ 86 mil em meio à baixa no rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e também nos preços do petróleo.

Às 11h28 (horário de Brasília) o bitcoin tinha leve variação negativa de 0,2% em um período de 24 horas, cotado a US$ 86.094.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o cenário do bitcoin ainda é o de estabilidade dentro da faixa de negociação recente. "O ativo continua encontrando resistência na região dos US$ 87 mil, enquanto os US$ 85 mil a US$ 86 mil seguem como uma área importante de negociação", diz Cheung.

Para o executivo, uma melhora adicional nos rendimentos dos treasuries poderia abrir espaço para uma tentativa de rompimento dessa resistência.

Falta força compradora para o bitcoin

Já Pedro Fontes, analista de Research do Mercado Bitcoin, afirma que o bitcoin está em uma situação relativamente favorável. "O BTC segura os US$ 82 mil e negocia próximo dos US$ 87 mil, mas precisa de mais força compradora para romper essa resistência", avalia.

Gráfico do bitcoin em 6 de outubro de 2026

O especialista considera que a desaceleração dos fluxos de entrada de capital via fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) e os juros americanos muito elevados limitam o movimento no curto prazo. "Em contrapartida, Strategy e BitMine continuam acumulando BTC e ether, mostrando que a demanda corporativa permanece ativa mesmo nos preços atuais."

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 89,8 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 69,9 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 50,8 milhões. Foi o quinto pregão consecutivo de saída de capital para os ETFs de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas se manteve nos 68 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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