Tether investe US$ 1 bilhão em bitcoin e expande reserva por trás de 'dólar digital'

A Tether, empresa responsável pela maior criptomoeda pareada ao dólar do mundo, realizou recentemente uma compra expressiva de unidades de bitcoin. A operação foi identificada por empresas de monitoramento de blockchains, que indicam que o investimento teria chegado na casa do US$ 1 bilhão.

Segundo a Arkham Intel, a companhia teria comprado 8.889 unidades da criptomoeda que foram transferidas para a carteira usada pela Tether para armazenar suas reservas do ativo. Com a compra, a reserva da Tether chega na casa dos US$ 9,7 bilhões, uma das maiores do mundo.

Os bitcoins fazem parte de uma cesta de investimentos da Tether que são usados para garantir a paridade entre a USDT, a sua criptomoeda, e o dólar. Recentemente, o segmento de stablecoins tem tido um crescimento acelerado, com um número significativo de novos usuários.

No caso da USDT, a capitalização de mercado do ativo ronda a casa dos US$ 175 bilhões. O crescimento pode ter gerado a necessidade de expandir as reservas atuais para a garantia de paridade, em que 1 unidade de USDT sempre precisa ser equivalente a US$ 1.

Além do bitcoin, a Tether também mantém reservas de ouro e de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A empresa tem realizado compras periódicas da criptomoeda, em geral ao final de cada trimestre. A companhia também adquiriu mais unidades de bitcoin no final de setembro de 2024.

As reservas da empresa costumam atrair a atenção do mercado exatamente por serem determinantes para a garantia de paridade, chave do sucesso das stablecoins. A expectativa é que a Tether confirme a nova compra de ativos na divulgação do seu balanço trimestral.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Recentemente, a empresa anunciou o lançamento de uma stablecoin pareada ao dólar específica para o mercado dos Estados Unidos. As regras aprovadas pelo país para a operação de stablecoins e manutenção de reservas levou a companhia a optar por criar um ativo específico.

Enquanto isso, o mercado monitora a possibilidade da empresa realizar uma captação privada de investimentos que pode chegar até os US$ 20 bilhões. Se o montante se confirmar, a Tether subiria para um valor total na casa dos US$ 500 bilhões, figurando entre as maiores empresas do mundo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok