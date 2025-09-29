'Momento ChatGPT': Citi revisa projeção e vê stablecoins valendo US$ 1,9 trilhão até 2030

O Citi divulgou um novo relatório em que revê as suas projeções para o segmento de stablecoins. Agora, o banco acredita que as criptomoedas pareadas a outros ativos vão valer US$ 1,9 trilhão até o ano de 2030, um crescimento em relação à previsão inicial de US$ 1,6 trilhão.

Atualmente, a capitalização total do segmento de stablecoins está na casa dos US$ 282 milhões. O Citi apresentou três cenários possíveis para o futuro desses ativos, divididos entre pessimista, base e otimista, com valores de US$ 900 bilhões, US$ 1,9 trilhão e US$ 4 trilhões, respectivamente.

O banco destaca uma "rápida evolução" dessas criptomoedas e o seu "crescente papel como o futuro do dinheiro", o que resultou na atualização das projeções. O relatório diz que as stablecoins são o "catalisador para o momento ChatGPT para o blockchain em relação à adoção institucional".

Dados do Citi indicam que o crescimento da classe de ativos ainda depende do próprio ecossistema cripto, de empresas de e-commerce e nativas digitais e de uma demanda por exposição internacional ao dólar. Entretanto, o banco não espera uma dominância completa.

"Embora estejamos otimistas quanto à perspectiva de crescimento do uso de stablecoins, acreditamos que elas coexistirão com outros formatos de dinheiro em blockchain, especialmente tokens bancários (depósitos tokenizados, tokens de depósito e híbridos). Juntos, esses formatos estão impulsionando o crescimento mais amplo do mercado financeiro em blockchain" afirma.

Segundo o Citi, "a maioria das grandes empresas está atualmente curiosa ao invés de entusiasmada em relação às stablecoins e está mais interessada em pagamentos mais rápidos e baratos do que nos temas de discussão tradicionais da indústria de criptomoedas".

Ao mesmo tempo, o banco espera que as stablecoins enfrentem uma competição com tokens bancários, ou seja, representações de depósitos bancários em blockchain. Esses ativos têm "características como confiança e privacidade" e podem ter volumes transacionados maiores que o de stablecoins em 2030.

O Citi projeta que essas criptomoedas, em geral pareadas ao dólar, poderão processar até US$ 100 trilhões em transações no ano de 2030 no cenário base, ou US$ 200 trilhões no otimista. Um dos destaques é a expansão acelerada de projetos envolvendo esses ativos nos últimos meses.

Para o banco, a aprovação de uma regulação específica para stablecoins nos Estados Unidos é uma "virada de jogo" pra o segmento. Com isso, a expectativa é que o setor tenha um crescimento acima do projetado inicialmente pelo Citi. O relatório diz que as stablecoins trazem o mesmo grau de modernização para o sistema financeiro que atualizações anteriores em áreas como transporte e comunicação.

"Todo dinheiro em blockchain tem benefícios compartilhados. O e-mail funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, instantâneo e sem fronteiras, e o blockchain cria trilhos de liquidação semelhantes para o dinheiro. Stablecoins ou depósitos tokenizados são rápidos, baratos, sempre ativos, programáveis ​​e fáceis de acessar", pontua o banco.

