Fundos de criptomoedas registram saída de US$ 812 milhões, mas Solana foge da tendência com ganhos

Os produtos de investimento em criptomoedas não conseguiram estender sua sequência de entradas na semana passada, à medida que os preços à vista caíram.

Os produtos de investimento em criptomoedas negociados em bolsa (ETPs) registraram saídas de US$ 812 milhões na semana até sexta-feira, encerrando uma sequência de duas semanas de entradas, informou a CoinShares na segunda-feira.

O total de ativos sob gestão (AUM) caiu para US$ 221 bilhões em comparação ao recorde de US$ 241 bilhões da semana anterior, provavelmente devido à diminuição da confiança em cortes de juros nos EUA, escreveu James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares.

As saídas ocorreram enquanto o bitcoin caiu 3,4%, de US$ 112 mil em 22 de setembro para uma mínima intra-semanal de US$ 109 mil, segundo dados do CoinGecko.

Solana é o destaque

Os ETPs de bitcoin e ether registraram perdas significativas na semana passada, com saídas de US$ 719 milhões e US$ 409 milhões, respectivamente.

Os fundos de Solana surgiram como destaque, com entradas de US$ 291 milhões, provavelmente impulsionados pela expectativa de futuros lançamentos de ETFs nos EUA, disse Butterfill.

Apesar da falha em manter as entradas na semana passada, os ETPs de cripto conseguiram sustentar entradas acumuladas substanciais, incluindo US$ 4 bilhões no acumulado do mês e US$ 39,6 milhões no acumulado do ano, destacou Butterfill da CoinShares.

Segundo o analista, os fundos de cripto estão bem posicionados para manter o impulso e possivelmente igualar o recorde do ano passado de US$ 48,6 bilhões.

Semanas “enormes” à frente para ETFs

As saídas ocorreram em meio à expectativa de analistas de ETFs de grandes avanços nos ETFs de altcoins nos EUA nas próximas semanas.

De acordo com Nate Geraci, presidente da NovaDius Wealth Management, as próximas duas semanas podem ser “enormes” para os ETFs cripto spot nos EUA, já que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) deve tomar decisões sobre vários pedidos de ETFs.

Geraci observou que o ETF de Litecoin da Canary Capital é o primeiro da fila, com o prazo da SEC chegando nesta semana.

A aguardada decisão sobre o ETF de Litecoin da Canary será seguida por julgamentos sobre vários outros ETFs de altcoins, incluindo XRP, Solana, Dogecoin, Cardano e Hedera. Ele acrescentou que a SEC tem discricionariedade para aprovar “qualquer um ou todos eles a qualquer momento.”

