USAT: Tether, dona da USDT, lança novo 'dólar digital' exclusivo para os EUA

A Tether anunciou nesta sexta-feira, 12, o lançamento da USTA, uma nova stablecoin pareada ao dólar que será focada no mercado dos Estados Unidos. A empresa já é dona da USDT, a maior criptomoeda pareada ao dólar do mundo. O novo projeto será liderado pelo antigo conselheiro do presidente Donald Trump para o mercado cripto.

Em comunicado, a empresa explicou que a USTA faz parte de um "compromisso de entregar uma stablecoin lastreada em dólar regulamentada pelos Estados Unidos, apoiada por reservas transparentes, governança forte e com liderança americana desde o primeiro dia". O CEO do projeto será Bo Hines, que integrou o governo Trump até o mês de julho.

Segundo a Tether, a criptomoeda foi "projetada para fornecer a empresas e instituições uma alternativa digital ao dinheiro e aos meios de pagamento tradicionais". O ativo é "regido por padrões regulatórios rigorosos e respaldada por reservas transparentes". A empresa quer apresentar um "novo padrão de conformidade e acessibilidade para a indústria de stablecoins dos EUA".

De acordo com a empresa, a grande novidade da USTA é o cumprimento de todas as exigências do Genius Act, um projeto de lei aprovado pelo Congresso dos EUA e sancionado por Donald Trump em julho. O projeto é focado em stablecoins e determina uma série de padrões que os ativos precisarão seguir no país.

Outras grandes emissoras de stablecoins pareadas ao dólar, como a Circle, responsável pela USDC, não indicaram que pretendem lançar novos ativos específicos para o mercado norte-americano. A Tether também não deu detalhes do motivo da USDT estar possivelmente em desacordo com a nova lei.

O Genius Act estabelece que as emissoras de stablecoins precisam criar reservas robustas, em especial em dólar e títulos do Tesouro dos EUA, para garantir a paridade da criptomoeda ao dólar. Exige, ainda, auditorias periódicas e acompanhamento de reguladores para evitar possíveis perdas de paridade e prejuízo para investidores.

A USDT já é a maior stablecoin do mundo. Sozinha, ela é responsável por US$ 169 bilhões dos US$ 290 bilhões de capitalização do mercado de stablecoins. O "dólar digital" é usado em diversos países, incluindo o Brasil, onde o seu volume movimentado mensalmente costuma superar inclusive o de bitcoin.

Segundo a Tether, as reservas da USTA serão gerenciadas pela Cantor Fitzgerald, empresa ligada ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Paolo Ardoino, CEO da Tether, disse que a nova criptomoeda faz parte de um esforço para levar as vantagens das stablecoins aos EUA, também indicando que o uso da USDT deve se concentrar em mercados emergentes.

