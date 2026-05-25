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A visão do Itaú sobre stablecoins, regulação cripto e Agentes de IA

Especialista do Itaú debate como blockchain, IA e ativos digitais estão redesenhando o futuro dos bancos e dos serviços financeiros

Itaú quer dobrar seu portfólio no varejo até 2030 (Divulgação)

Itaú quer dobrar seu portfólio no varejo até 2030 (Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09h30.

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Como o blockchain pode revolucionar a infraestrutura do sistema financeiro? De que forma agentes de inteligência artificial já estão interoperando com criptomoedas? E qual será o papel dos bancos tradicionais em um futuro de stablecoins, tokenização e liquidação instantânea?

No podcast do Future of Money, recebemos Guto Antunes, Head de Digital Assets do Itaú, para discutir disrupção e inovação no mercado financeiro, a integração entre IA e blockchain e como os bancos tradicionais evoluem através dessa tecnologia, trazendo segurança, compliance e eficiência para o dia a dia dos clientes. Assista ao vídeo.

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