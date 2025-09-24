Novo gigante do mercado? Tether mira valor de US$ 500 bilhões em captação

O mercado financeiro pode contar em breve com um novo gigante. A Tether, dona da maior criptomoeda pareada ao dólar do mundo, planeja realizar em breve uma captação privada de investimentos, e a meta atual trabalhada pela empresa colocaria o valor de mercado da companhia na casa dos US$ 500 bilhões.

A informação foi revelada pela Bloomberg, que citou pessoas com informações sobre os planos da empresa. O objetivo da Tether seria captar entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões, ofertando 3% de suas ações em uma operação privada, ou seja, sem ofertas de ações.

Se a meta da empresa se concretizar, a Tether entraria na lista das companhias mais valiosas do mundo. A efeito de comparação, a OpenAI, dona do ChatGPT, também está cogitando realizar uma captação privada que também resultaria em um valor de mercado na casa dos US$ 500 bilhões.

Por outro lado, a própria Tether trabalha com a possibilidade do valor captado, e do seu valor de mercado correspondente, ser "significativamente menor", já que a operação dependerá do apetite de investidores. Entretanto, o mercado tem tido boas aberturas de capitais de empresas de cripto nas bolsas.

Dentro do mercado de criptomoedas, a Tether tem uma posição de destaque. No segundo trimestre deste ano, a empresa reportou lucro de US$ 4,9 bilhões, chegando a um acumulado em 2025 de US$ 5,7 bilhões. Os bons números podem ajudar a atrair investidores.

Os resultados da empresa estão diretamente ligados à hegemonia da USDT no segmento de stablecoins. A criptomoeda pareada ao dólar tem uma capitalização de mercado de US$ 172,8 bilhões, o que corresponde a 56% de todo o valor do segmento de stablecoins atualmente.

Ao mesmo tempo, a Tether tem sido beneficiada pela adoção acelerada de stablecoins no mercado tradicional, com grandes empresas reconhecendo cada vez mais o potencial desses ativos. Nesse cenário, uma captação bem-sucedida pode ser mais um sinal importante sobre o futuro do setor.

Recentemente, a empresa também anunciou o lançamento de uma nova stablecoin pareada ao dólar que será específica para o mercado dos Estados Unidos. O movimento reflete o estabelecimento de uma regulação específica para o setor após a sanção pelo presidente Donald Trump.

