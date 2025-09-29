SoftBank e Ark Invest podem participar de captação da Tether, que mira os US$ 500 bilhões

A Tether pode ganhar em breve a validação de dois dos maiores investidores do mundo da tecnologia. O SoftBank e a Ark Invest estão avaliando participar da rodada de captação da empresa emissora de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, segundo informações da Bloomberg.

O SoftBank e a Ark Invest são famosos por realizarem investimentos arriscados em negócios de tecnologia. A Ark Invest, por exemplo, tem sido uma das maiores investidoras da Tesla, empresa de carros autônomos do bilionário Elon Musk. Já o SoftBank é famoso por investimentos na Alibaba, WeWork e outras empresas.

Segundo a Bloomberg, as duas empresas estão interessadas em participar de uma oferta privada de 3% em ações da Tether. O objetivo da companhia seria arrecadar entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões, potencialmente colocando o valor da empresa na casa dos US$ 500 bilhões.

Caso as projeções da Tether se confirmem, a emissora de stablecoins entraria na lista das empresas mais valiosas do mundo. A título de comparação, o valor pretendido é maior que o de todos os bancos brasileiros com ações ofertadas na Bolsa de Valores.

Porém, a própria Tether estaria aberta à possibilidade do valor final da empresa ser significativamente menor. O resultado final da captação dependerá do grau de interesse do mercado e do valor efetivamente investido na rodada para a aquisição das ações que seriam disponibilizadas.

Tanto a Ark Invest quanto o SoftBank já realizaram investimentos no passado em empresas e projetos do mercado de criptomoedas, o que dá mais força para a possibilidade de investimento na Tether. Nenhuma das empresas envolvidas se pronunciou sobre o caso.

O tamanho da Tether

A Tether tem uma posição de destaque dentro do mercado de criptomoedas. No segundo trimestre deste ano, a empresa reportou lucro de US$ 4,9 bilhões, chegando a um acumulado em 2025 de US$ 5,7 bilhões. Os bons números podem ajudar a atrair investidores.

Os resultados da empresa estão diretamente ligados à hegemonia da USDT no segmento de stablecoins. A criptomoeda pareada ao dólar tem uma capitalização de mercado de US$ 172,8 bilhões, o que corresponde a 56% de todo o valor do segmento de stablecoins atualmente.

