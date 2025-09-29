Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

SoftBank e Ark Invest podem participar de captação da Tether, que mira os US$ 500 bilhões

Grandes investidores do mundo da tecnologia estão avaliando participar da rodada de investimentos na emissora do maior "dólar digital" do mercado

SoftBank: empresa pode participar de captação bilionária da Tether (Tomohiro Ohsumi / Colaborador/Getty Images)

SoftBank: empresa pode participar de captação bilionária da Tether (Tomohiro Ohsumi / Colaborador/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17h39.

Tudo sobreSoftBank
Saiba mais

A Tether pode ganhar em breve a validação de dois dos maiores investidores do mundo da tecnologia. O SoftBank e a Ark Invest estão avaliando participar da rodada de captação da empresa emissora de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, segundo informações da Bloomberg.

O SoftBank e a Ark Invest são famosos por realizarem investimentos arriscados em negócios de tecnologia. A Ark Invest, por exemplo, tem sido uma das maiores investidoras da Tesla, empresa de carros autônomos do bilionário Elon Musk. Já o SoftBank é famoso por investimentos na Alibaba, WeWork e outras empresas.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Segundo a Bloomberg, as duas empresas estão interessadas em participar de uma oferta privada de 3% em ações da Tether. O objetivo da companhia seria arrecadar entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões, potencialmente colocando o valor da empresa na casa dos US$ 500 bilhões.

Caso as projeções da Tether se confirmem, a emissora de stablecoins entraria na lista das empresas mais valiosas do mundo. A título de comparação, o valor pretendido é maior que o de todos os bancos brasileiros com ações ofertadas na Bolsa de Valores.

Porém, a própria Tether estaria aberta à possibilidade do valor final da empresa ser significativamente menor. O resultado final da captação dependerá do grau de interesse do mercado e do valor efetivamente investido na rodada para a aquisição das ações que seriam disponibilizadas.

Tanto a Ark Invest quanto o SoftBank já realizaram investimentos no passado em empresas e projetos do mercado de criptomoedas, o que dá mais força para a possibilidade de investimento na Tether. Nenhuma das empresas envolvidas se pronunciou sobre o caso.

O tamanho da Tether

A Tether tem uma posição de destaque dentro do mercado de criptomoedas. No segundo trimestre deste ano, a empresa reportou lucro de US$ 4,9 bilhões, chegando a um acumulado em 2025 de US$ 5,7 bilhões. Os bons números podem ajudar a atrair investidores.

Os resultados da empresa estão diretamente ligados à hegemonia da USDT no segmento de stablecoins. A criptomoeda pareada ao dólar tem uma capitalização de mercado de US$ 172,8 bilhões, o que corresponde a 56% de todo o valor do segmento de stablecoins atualmente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:SoftBankCriptomoedasCriptoativosVenture capital

Mais de Future of Money

Investidor misterioso movimenta bitcoins pela 1ª vez em 12 anos após ter lucro de R$ 230 milhões

Rede Swift vai testar tecnologia blockchain para modernizar pagamentos internacionais

Mudança na presidência do Federal Reserve pode levar bitcoin a US$ 200 mil, diz gestora

'Momento ChatGPT': Citi revisa projeção e vê stablecoins valendo US$ 1,9 trilhão até 2030

Mais na Exame

Brasil

Terceira morte por suspeita de intoxicação por metanol é registrada em São Paulo

Negócios

De empreendedor a palestrante: evento quer encontrar o melhor palestrante do Brasil

Mercados

Ibovespa fecha em alta de 0,61%, após bater novo recorde 'intraday'

Carreira

Quando vai ser a prova do CNU 2025? Veja como vai funcionar a 2ª edição do concurso