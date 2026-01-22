Future of Money

Stablecoins batem novo valor recorde e ignoram marasmo do mercado cripto

Criptomoedas pareadas a outros ativos seguem crescendo, apesar de cenário adverso para o restante do mercado cripto

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12h08.

As stablecoins atingiram no último domingo, 18, um novo valor total recorde, indicando que o interesse por criptomoedas pareadas a outros ativos seguem crescendo, apesar de um cenário adverso para o mercado cripto em geral desde o último trimestre de 2025.

Dados da plataforma DeFiLlama mostram que a capitalização de mercado de todas as stablecoins disponíveis chegou à casa dos US$ 311 bilhões, batendo uma nova máxima. O valor total da categoria já havia atingido recordes ao longo do ano de 2025, refletindo uma demanda crescente.

Os dados mostram que o segmento ainda continua fortemente concentrado. A criptomoeda pareada ao dólar USDT, da Tether, é responsável sozinha por mais de US$ 187 bilhões dessa capitalização. A USDC, da Circle e também pareada ao dólar, vale US$ 74 bilhões.

Ou seja, combinadas, as duas stablecoins são responsáveis por mais de dois terços do valor de toda a categoria. As stablecoins pareadas ao dólar representam quase todo o valor do segmento, mostrando que a ligação com a moeda norte-americana ainda é mais atraente para investidores.

Apesar de existirem há anos, as stablecoins ganharam mais tração a partir de 2025, impulsionadas pela aprovação de uma regulação específica nos Estados Unidos. Desde então, a adoção por empresas e outros agentes institucionais disparou, expandindo o segmento.

O novo recorde também chama atenção devido ao momento ruim do mercado de criptomoedas. Após enfrentar uma forte queda no final de 2025, o bitcoin segue negociando próximo aos US$ 90 mil, com o setor enfrentando um forte marasmo e alternando entre quedas e lateralidade.

O que são stablecoins?

As stablecoins são criptomoedas pareadas a outros ativos, como ao dólar ou ao real. Isso significa que o valor do ativo digital sempre será correspondente ao valor do ativo real. Ou seja, 1 unidade de USDT ou de USDC sempre precisará ser equivalente a US$ 1.

Na prática, essas criptomoedas contam com reservas de diferentes ativos que garantem a paridade. Os casos de uso variam, indo desde exposição ao dólar até usos como pagamentos internacionais e envio de remessas de forma mais eficiente e barata.

