Stablecoins batem novo valor recorde e ignoram marasmo do mercado cripto

As stablecoins atingiram no último domingo, 18, um novo valor total recorde, indicando que o interesse por criptomoedas pareadas a outros ativos seguem crescendo, apesar de um cenário adverso para o mercado cripto em geral desde o último trimestre de 2025.

Dados da plataforma DeFiLlama mostram que a capitalização de mercado de todas as stablecoins disponíveis chegou à casa dos US$ 311 bilhões, batendo uma nova máxima. O valor total da categoria já havia atingido recordes ao longo do ano de 2025, refletindo uma demanda crescente.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Os dados mostram que o segmento ainda continua fortemente concentrado. A criptomoeda pareada ao dólar USDT, da Tether, é responsável sozinha por mais de US$ 187 bilhões dessa capitalização. A USDC, da Circle e também pareada ao dólar, vale US$ 74 bilhões.

Ou seja, combinadas, as duas stablecoins são responsáveis por mais de dois terços do valor de toda a categoria. As stablecoins pareadas ao dólar representam quase todo o valor do segmento, mostrando que a ligação com a moeda norte-americana ainda é mais atraente para investidores.

Apesar de existirem há anos, as stablecoins ganharam mais tração a partir de 2025, impulsionadas pela aprovação de uma regulação específica nos Estados Unidos. Desde então, a adoção por empresas e outros agentes institucionais disparou, expandindo o segmento.

O novo recorde também chama atenção devido ao momento ruim do mercado de criptomoedas. Após enfrentar uma forte queda no final de 2025, o bitcoin segue negociando próximo aos US$ 90 mil, com o setor enfrentando um forte marasmo e alternando entre quedas e lateralidade.

O que são stablecoins?

As stablecoins são criptomoedas pareadas a outros ativos, como ao dólar ou ao real. Isso significa que o valor do ativo digital sempre será correspondente ao valor do ativo real. Ou seja, 1 unidade de USDT ou de USDC sempre precisará ser equivalente a US$ 1.

Na prática, essas criptomoedas contam com reservas de diferentes ativos que garantem a paridade. Os casos de uso variam, indo desde exposição ao dólar até usos como pagamentos internacionais e envio de remessas de forma mais eficiente e barata.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok