Negociado "de lado", bitcoin tem "equilíbrio delicado" em US$ 89 mil

Nesta quinta-feira, 22, o bitcoin é negociado "de lado", ou seja, com pouca variação de preço nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo poderá ser impactada por fatores que influenciem tanto um movimento de queda quanto de alta.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.431, com queda de apenas 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 7,4%.

"O bitcoin segue operando de lado nas últimas 24 horas, refletindo um equilíbrio delicado entre fatores de alívio pontual e pressões ainda relevantes no cenário macro e institucional. O mercado reagiu com certo alívio à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que não pretende atacar a Groenlândia, reduzindo temporariamente o risco geopolítico. Por outro lado, o tom crítico de Trump em relação a Jerome Powell voltou a pesar sobre os ativos de risco, limitando movimentos mais consistentes de alta do bitcoin", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Previsão para o bitcoin

"No campo institucional, os ETFs à vista de bitcoin continuam sob forte pressão vendedora, com saídas de US$ 709 milhões apenas na quarta-feira. Apesar de o fluxo líquido acumulado ainda permanecer positivo, em US$ 56,63 bilhões, e os ativos sob gestão somarem US$ 116,48 bilhões, as retiradas já alcançam US$ 1,19 bilhão nesta semana. A manutenção desse movimento tende a aumentar a pressão vendedora e deteriorar o sentimento do mercado. Do ponto de vista técnico, o RSI diário avançou para 45, indicando perda de força do momentum baixista. Um avanço acima da linha central do indicador poderia sinalizar uma transição mais clara para um viés altista, especialmente se o bitcoin conseguir se manter acima da região de US$ 90 mil", disse Guilherme Prado em nota.

O que observar

Uma análise da Vault Capital destacou a divulgação dos dados do PCE nos Estados Unidos, que ocorre nesta quinta-feira, 22:

"Hoje o foco está totalmente no PCE, que é o indicador de inflação mais acompanhado pelo Fed. Se vier em linha com o CPI, a leitura tende a ser positiva para ativos de risco. Mesmo assim, o dia deve ser mais agitado", disseram os especialitas da Vault Capital.

"O cenário melhorou, mas ainda pede paciência. A venda mais emocional já aconteceu, os investidores de longo prazo seguem tranquilos e o spot começa a absorver melhor a oferta. Falta continuidade de fluxo para um movimento maior, mas a base está bem mais saudável do que parecia há alguns dias", acrescentaram.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok