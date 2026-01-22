Pressão de venda 'persistente' impede novas altas do bitcoin, diz empresa

Um excesso de oferta está impedindo o bitcoin de ter novas altas neste início de 2026. É o que aponta uma análise da empresa Glassnode divulgado nesta semana, indicando um movimento "persistente" de vendas por parte de investidores da criptomoeda.

Os dados reunidos pela empresa de análise de mercado indicam que os vendedores da criptomoeda chegaram a dar sinais de "exaustão" em dezembro de 2025, o que permitiu que o ativo apresentasse uma leve recuperação e rondasse o patamar de US$ 98 mil nos primeiros dias de 2026.

Entretanto, o movimento de venda de bitcoin acabou retornando logo em seguida, derrubando novamente o preço da criptomoeda. O motivo, segundo a Glassnode, é que a alta deixou o ativo no mesmo patamar do preço de compra dos investidores mais recentes da moeda.

Quando esse preço foi atingido, o grupo de investidores optou por vender suas criptomoedas para mitigar possíveis perdas, derrubando novamente os preços. A retomada da pressão da venda fez a Glassnode apontar que a faixa dos US$ 98 mil se tornou a grande barreira atual para o ativo.

A avaliação da empresa é que o bitcoin pode ter entrado em uma "fase de consolidação" de preço, em que a criptomoeda tem dificuldades para apresentar altas mais intensas e manter patamares de preço elevados. Com isso, a tendência é que o ativo tenha lateralidade.

Bitcoin vai continuar caindo?

A Glassnode compara o comportamento atual da criptomoeda ao do início de 2022, quando o ativo também não teve altas significativas e acabou tendo um preço lateralizado. A tendência é que esse cenário se repita enquanto a oferta do ativo continuar alta.

A empresa destacou ainda que a maior parte das vendas de bitcoin tem sido feita por investidores que compraram a criptomoeda entre o início e o meio de 2025, quando o ativo estava cotado acima dos US$ 100 mil. O cenário de aversão a riscos estimula a saída do grupo.

Os investidores têm apresentado um pessimismo e cautela tão grandes que, segundo a Glassnode, investidores que compraram a criptomoeda entre seis a três meses atrás estão vendendo o ativo mesmo no prejuízo, temendo quedas ainda maiores. Para a empresa, isso indica um mercado "em transição, e com baixa convicção".

