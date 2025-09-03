Presidente do BCE defende 'regras rígidas' para criptomoedas pareadas ao dólar

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu nesta quarta-feira, 3, a criação de regras rígidas para a circulação de criptomoedas pareadas ao dólar na União Europeia. As stablecoins, como a categoria de ativos é conhecida, têm ganhado espaço no bloco.

Lagarde disse que qualquer emissor de stablecoin interessado em levar seus produtos para o bloco precisa, primeiro, aderir integralmente aos padrões regulatórios europeus. Ela destacou que as regras devem valer para qualquer criptomoeda pareada a qualquer moeda fiduciária que não seja o euro.

Ela afirmou ainda que as regras atuais da União Europeia a transformaram em uma jurisdição segura e mais vantajosa para investidores, o que pode atrair capital em momentos de conversão dessas criptomoedas para as moedas fiduciárias que representam. A regulação europeia proíbe a cobrança de taxas nessas conversões.

Entretanto, o movimento também pode resultar no esgotamento das reservas fiduciárias de bancos europeus. "O risco de má gestão de liquidez entre jurisdições é algo que já vimos antes. Grupos bancários, por exemplo, já são obrigados a garantir que as reservas estejam disponíveis na parte do grupo onde e quando forem necessárias", pontuou.

"É por isso que requisitos como o índice de financiamento estável líquido e o índice de cobertura de liquidez se aplicam a todos os níveis de consolidação. Os esquemas de multiemissão replicam esses mesmos riscos em uma única entidade", explicou Lagarde.

Para a presidente do BCE, é importante que a União Europeia crie novas regulações "robustas" que evitem movimentos de investidores com arbitragem regulatória e garantam uma estabilidade financeira transnacional para o bloco, além de reforçar a posição do euro.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

As preocupações de Lagarde ganharam força após a aprovação nos Estados Unidos de uma regulação específica para as stablecoins. A medida ajuda a impulsionar o setor, que atrai cada vez mais usuários e interesse institucional. Com isso, outros países começam a analisar o segmento com mais atenção.

Em junho, a presidente do BCE defendeu a aceleração da criação do Euro Digital com forma de evitar a disseminação de stablecoins pareadas ao dólar, e não ao euro, no continente. Ela disse que as criptomoedas pareadas ao dólar representam uma "ameaça" para a estabilidade financeira global.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok