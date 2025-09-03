Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Presidente do BCE defende 'regras rígidas' para criptomoedas pareadas ao dólar

Christine Lagarde compartilhou preocupações com a expansão de stablecoins ligadas à moeda americana na Europa

Christine Lagarde: presidente do BCE criticou stablecoins (Paul Hanna/Getty Images)

Christine Lagarde: presidente do BCE criticou stablecoins (Paul Hanna/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17h34.

Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 17h41.

Tudo sobreChristine Lagarde
Saiba mais

A presidente do Banco Central Europeu (BCE)Christine Lagarde, defendeu nesta quarta-feira, 3, a criação de regras rígidas para a circulação de criptomoedas pareadas ao dólar na União Europeia. As stablecoins, como a categoria de ativos é conhecida, têm ganhado espaço no bloco.

Lagarde disse que qualquer emissor de stablecoin interessado em levar seus produtos para o bloco precisa, primeiro, aderir integralmente aos padrões regulatórios europeus. Ela destacou que as regras devem valer para qualquer criptomoeda pareada a qualquer moeda fiduciária que não seja o euro.

Ela afirmou ainda que as regras atuais da União Europeia a transformaram em uma jurisdição segura e mais vantajosa para investidores, o que pode atrair capital em momentos de conversão dessas criptomoedas para as moedas fiduciárias que representam. A regulação europeia proíbe a cobrança de taxas nessas conversões.

Entretanto, o movimento também pode resultar no esgotamento das reservas fiduciárias de bancos europeus. "O risco de má gestão de liquidez entre jurisdições é algo que já vimos antes. Grupos bancários, por exemplo, já são obrigados a garantir que as reservas estejam disponíveis na parte do grupo onde e quando forem necessárias", pontuou.

"É por isso que requisitos como o índice de financiamento estável líquido e o índice de cobertura de liquidez se aplicam a todos os níveis de consolidação. Os esquemas de multiemissão replicam esses mesmos riscos em uma única entidade", explicou Lagarde.

Para a presidente do BCE, é importante que a União Europeia crie novas regulações "robustas" que evitem movimentos de investidores com arbitragem regulatória e garantam uma estabilidade financeira transnacional para o bloco, além de reforçar a posição do euro.

  • Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

As preocupações de Lagarde ganharam força após a aprovação nos Estados Unidos de uma regulação específica para as stablecoins. A medida ajuda a impulsionar o setor, que atrai cada vez mais usuários e interesse institucional. Com isso, outros países começam a analisar o segmento com mais atenção.

Em junho, a presidente do BCE defendeu a aceleração da criação do Euro Digital com forma de evitar a disseminação de stablecoins pareadas ao dólar, e não ao euro, no continente. Ela disse que as criptomoedas pareadas ao dólar representam uma "ameaça" para a estabilidade financeira global.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:Christine LagardeBCECriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Investidores mais antigos do bitcoin ignoram queda e seguem acumulando criptomoeda

Gestora Galaxy Digital anuncia tokenização de ações: 'Modernização enorme'

Disparada da dívida pública dos EUA alimenta demanda por ouro e criptomoedas, diz Ray Dalio

Brasil tem a 5ª maior adoção de criptomoedas no mundo, aponta relatório

Mais na Exame

English

Producers ask for Brazilian beef to be suspended in the U.S.: 'Tariffs are not enough'

Negócios

Número de bilionários nos EUA chega a 1.135, com patrimônio total de US$ 5,7 trilhões, diz estudo

Mercados

Goldman vê espaço para alta nas ações da China e amplia contratações na Ásia

Carreira

Como pedir ao ChatGPT para criar gráficos e tabelas sem precisar de Excel