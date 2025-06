Presidente do BCE, Lagarde critica stablecoins e quer acelerar criação do Euro Digital

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), criticou na última segunda-feira, 23, as stablecoins e defendeu a aceleração da criação do Euro Digital. A líder da política monetária europeia afirmou que as criptomoedas pareadas a moedas fiduciárias, como o dólar, representam uma ameaça para a estabilidade financeira global.

Lagarde disse que as stablecoins apresentam um "risco para a política monetária e a estabilidade financeira" devido à lógica de funcionamento desses ativos. Por serem pareadas a moedas fiduciárias, eles exigem a criação de reservas que garantam essa paridade.

Em geral, a criação dessas reservas envolve a aquisição de títulos de tesouro e outras formas de investimento nas próprias moedas. Segundo Lagarde, o problema é que as reservas acabam "roubando" depósitos que muitas vezes estariam em bancos, além de influenciar os fluxos de demanda e valor de títulos de tesouro.

A presidente do BCE também criticou um cenário "fragmentado" de regulação do setor, sem um conjunto de regras de validade global, o que abriria margem para mais riscos e até a quebra de projetos. "Essa abordagem fragmentada abre a porta para novos riscos e vulnerabilidades sistêmicas", disse.

"Dessa forma, nós precisamos continuar alertas para desenvolvimentos em outras jurisdições e defender a criação de regulações internacionais para as stablecoins", defendeu. Enquanto isso, Lagarde pretende acelerar a criação da moeda digital de banco central (CBDC) europeia.

Batizado de Euro Digital, o projeto ainda está em fase de estudos e avançou pouco nos últimos anos. Agora, a presidente do BCE pediu que o Parlamento Europeu aprove a legislação necessária para avançar nos testes práticos da versão digital do euro.

Para Lagarde, o Euro Digital é essencial para garantir a autonomia financeira do bloco e garantir uma competitividade em relação às stablecoins. "Um arcabouço legislativo para abrir o caminho para a potencial introdução do Euro Digital deveria ser colocado em vigor rapidamente, por favor", pediu. Anteriormente, Lagarde prometeu lançar um piloto do Euro Digital até outubro de 2025.

Pela proposta atual do BCE, o Euro Digital ficaria disponível para todos os residentes da Zona do Euro e teria o seu valor garantido pelo banco central, mas seria disponibilizado por bancos e por empresas operadoras de carteiras digitais. Há, ainda, a ideia de limitar o total que um cidadão pode ter da versão digital da moeda para 3 mil euros.

