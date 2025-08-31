Future of Money

Stablecoins: da eficiência ao protagonismo global

Entenda porque as stablecoins já são um mercado que não pode ser ignorado

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11h03.

Última atualização em 31 de agosto de 2025 às 19h53.

Por João Canhada*

Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas viveu avanços importantes — da aprovação de ETFs de bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos ao crescimento da tokenização de ativos no Brasil. Mas, enquanto a atenção costuma estar voltada ao bitcoin como reserva digital ou ao Ethereum como infraestrutura tecnológica, um outro grupo de ativos digitais tem assumido o protagonismo em escala global: as stablecoins.

O que são e por que importam

Stablecoins são ativos digitais lastreados em moedas fiduciárias, commodities ou outros ativos, projetados para manter paridade estável de valor. O exemplo mais conhecido é o USDT (Tether), atrelado ao dólar americano, mas há dezenas de alternativas que desempenham papel fundamental no mercado. Esse formato resolve um dos principais pontos de crítica às criptomoedas: a volatilidade.

Ao manter valor estável, as stablecoins permitem que investidores, empresas e instituições financeiras façam transações seguras, rápidas e de baixo custo em qualquer lugar do mundo, sem depender de intermediários tradicionais.

Dados que comprovam o protagonismo

O crescimento das stablecoins é um reflexo direto da sua utilidade prática: O volume de transações com stablecoins já ultrapassa US$ 10 trilhões anuais, superando gigantes como Visa e Mastercard em movimentação global. Segundo a CoinMetrics, mais de 70% das negociações em exchanges globais são liquidadas em stablecoins, e não em moedas fiduciárias.

No Brasil, de acordo com dados da Receita Federal, o USDT lidera as transações desde 2023, movimentando mais de R$ 210 bilhões em 2024, acima de qualquer outra criptomoeda, incluindo o Bitcoin. Globalmente, relatórios da Circle e da Chainalysis mostram que stablecoins já respondem por mais de 60% do uso de cripto em transferências transfronteiriças.

Esses números reforçam que as stablecoins deixaram de ser apenas um instrumento de arbitragem em exchanges para se tornarem um meio de pagamento e liquidação internacional.

Impacto para empresas e mercados

A relevância das stablecoins se estende muito além dos investidores individuais: Comércio internacional: empresas utilizam stablecoins para reduzir custos e prazos em transferências internacionais, que podem cair de dias para minutos. Inclusão financeira: permitem acesso a ativos dolarizados em países com alta inflação ou moedas instáveis.

Mercado corporativo: companhias já utilizam stablecoins como reserva de caixa digital, aproveitando liquidez global. Integração regulatória: no Brasil, discussões em torno do Drex mostram que stablecoins e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) caminham em paralelo, complementando-se como soluções de pagamento digital.

De instrumento a infraestrutura financeira

O avanço das stablecoins mostra que estamos diante de uma nova camada da infraestrutura financeira global. Se o bitcoin consolidou a ideia de escassez digital e o Ethereum trouxe aplicações descentralizadas, as stablecoins foram responsáveis por criar o elo entre o mundo cripto e o mercado tradicional.

Ao viabilizar pagamentos instantâneos, acessíveis e globais, as stablecoins se tornam não apenas um ativo do mercado cripto, mas um pilar para empresas, investidores e governos que buscam eficiência e integração em um sistema financeiro cada vez mais digital.

*João Canhada é fundador da Foxbit.

