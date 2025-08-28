Prejuízo de R$ 400 milhões e queda de 70%: criptomoeda de Kanye West é um golpe?

A criptomoeda oficial do rapper Kanye West perdeu boa parte do seu valor pouco mais de uma semana após o seu lançamento. Com um prejuízo de US$ 74,8 milhões (mais de R$ 400 milhões, na cotação atual) para a maioria dos seus investidores, o projeto agora é acusado de ter sido usado para aplicar um golpe no mercado cripto.

A Yeezy Money foi anunciada pelo próprio artista no dia 20 de agosto. O ativo chegou a disparar mais de 300%, com uma capitalização de mercado de US$ 3 bilhões, horas após o lançamento. Entretanto, em poucos dias, a criptomoeda acabou devolvendo quase todos os ganhos.

No momento, o preço do token acumula uma queda de mais de 70%. Uma investigação da empresa Bubblemaps aponta que 70 mil carteiras digitais obtiveram unidades do ativo. Desse total, pouco mais de 51 mil acabaram ficando no prejuízo, enquanto 18 mil conseguiram ter algum lucro.

Entretanto, o levantamento indica que quase 30% de todos os lucros com o projeto, avaliados em US$ 66 milhões, ficaram concentrados em 11 endereços de carteira digital. Esse tipo de concentração é incomum no mercado de criptomoedas, reforçando especulações de que a Yeezy Money teria sido envolvida em um golpe.

Segundo a Bubblemaps e outros especialistas, o caso envolveria uma técnica conhecida como rug pull. Nela, uma criptomoeda é criada e massivamente divulgada nas redes sociais, geralmente se associando a um tema em alta ou a alguma celebridade, como no caso de Kanye West.

Entretanto, a maior parte das unidades do ativo fica concentrada em um grupo reduzido de pessoas, em geral os próprios criadores do ativo. Depois que a criptomoeda consegue atrair investidores e valorizar, esses donos vendem todas as unidades e embolsam os lucros.

Como consequência, o valor da criptomoeda despenca e os outros investidores ficam no prejuízo. A investigação da Bubblemaps apontou ainda que duas figuras conhecidas pelo envolvimento em fortes quedas de criptomoedas tiveram lucros expressivos com a Yeezy Money.

Ligação com outros golpes

O primeiro é uma figura conhecida como Naseem, que foi o primeiro investidor do ativo. Ele ficou famoso por lucrar US$ 100 milhões após vender, na hora certa, uma quantidade expressiva de unidades da criptomoeda meme do presidente Donald Trump, derrubando o ativo.

O segundo é Hayden Davis, que ficou famoso por se envolver na Libra, uma criptomoeda que chegou a ser promovida pelo presidente da Argentina Javier Milei antes de perder quase todo o valor. Davis teria lucrado US$ 12 milhões com o projeto de Kanye West.

A Bubblemaps acredita que o caso mostra que "os mesmos nomes continuam realizando os mesmos golpes, se infiltrando em grandes lançamentos, entrando cedo e obtendo milhões. Está acontecendo a céu aberto e ninguém está parando isso".

Já Kanye West segue divulgando a criptomoeda e afirma que o ativo será usado como forma de pagamento para comprar produtos da sua marca. No passado, ele rejeitou a possibilidade de lançar uma criptomoeda própria e criticou a classe de ativos.

