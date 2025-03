Criptomoeda meme de Donald Trump já despencou 85% desde pico de preço em janeiro

A TRUMP, criptomoeda meme oficial do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, chegou a disparar mais de 28.000% no seu lançamento e acumular uma forte alta. Entretanto, desde então, a memecoin enfrenta um cenário adverso e acumula uma queda de mais de 85% desde o seu pico de preço.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o ativo atingiu uma máxima de preço de US$ 73.43 no final de janeiro, poucas semanas depois da sua estreia no mercado. No momento, porém, o ativo está sendo negociado na casa dos US$ 10, ilustrando as fortes perdas após o recorde.

A perda de valor da criptomoeda reflete um cenário negativo generalizado no mercado cripto. A intensificação da aversão a riscos entre investidores devido a temores de uma recessão nos Estados Unidos motivou uma forte queda no segmento, com criptomoedas menores sendo especialmente prejudicadas.

É o caso da TRUMP, que está longe de ter uma capitalização de mercado tão significativa quanto a do bitcoin. Tradicionalmente, momentos de queda no setor impactam as chamadas memecoins com mais intensidade devido ao caráter altamente especulativo desses ativos.

Apenas no acumulado dos últimos sete dias, a queda da criptomoeda meme está na casa dos 19%. O ativo figura entre as criptos que mais caíram no período. Porém, a piora do quadro macroeconômico global não é o único fator por trás das perdas observadas no preço da TRUMP.

Analistas apontam que o segmento de memecoins lançadas no blockchain Solana entrou em declínio, com forte queda no volume de negociação entre investidores. A TRUMP é considerada a memecoin mais famosa, e uma das maiores, entre as lançadas na rede, o que a tornou mais vulnerável a esse cenário.

A desaceleração desse segmento é atribuída principalmente ao colapso da LIBRA, uma memecoin lançada na Solana e que contou com a divulgação do presidente da Argentina, Javier Milei. Entretanto, o ativo perdeu quase todo o valor rapidamente, recebendo acusações de golpe.

O caso drenou a liquidez do segmento de criptomoedas meme, deixando esses ativos mais vulneráveis a quedas. Ao mesmo tempo, ele acabou afastando muitos investidores. Com isso, ativos como a TRUMP já vinham de uma tendência de queda, que foi intensificada com a piora da economia dos EUA.

Agora, não está claro qual será o potencial de recuperação da memecoin. Analistas acreditam que o ativo ainda pode ser beneficiado pela associação com Trump, mas o presidente dos EUA não compartilhou nenhuma novidade ou declaração sobre o projeto desde janeiro.

