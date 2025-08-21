Future of Money

Yeezy Money: Kanye West lança criptomoeda, e ativo dispara mais de 300%

Rapper afirma que criptomoeda poderá ser usada como meio de pagamento em seu site, mas ativo tem forte volatilidade e devolveu boa parte dos ganhos

Kanye West: artista lançou criptomoeda própria (AFP/AFP)

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16h01.

O rapper Kanye West lançou na última quarta-feira, 20, a Yeezy Money, uma criptomoeda própria. Anunciada nas redes sociais do artista, ela deverá ser disponibilizada como opção de meio de pagamento no site de West. O ativo teve forte volatilidade desde a estreia, chegando a disparar mais de 300% e valer US$ 3 bilhões antes de devolver boa parte dos ganhos.

A criptomoeda foi lançada no blockchain Solana e foi divulgada pelo próprio rapper em uma publicação no X, antigo Twitter. Nela, ele compartilhou uma imagem do projeto e um link para o site em que interessados poderão comprar, vender e enviar unidades do ativo para outras pessoas.

O site afirma que a Yeezy Money é "um conceito que coloca você no controle, livre de uma autoridade centralizada". O projeto envolve ainda o Ye Pay, descrito como um processador de pagamentos com ativos digitais. Com isso, os ativos poderão ser usados em pagamentos.

A ideia é que as criptomoedas sejam aceitas para comprar itens da marca de West no site do rapper e também que outros comerciantes possam aceitar os ativos para pagamentos. West também pretende lançar um cartão crédito que faz parte do projeto.

Logo após o lançamento, a Yeezy Money chegou a disparar 320% e atingiu uma capitalização de mercado na casa dos US$ 3 bilhões. Entretanto, o projeto foi derrubado por dúvidas sobre a autenticidade das publicações de West, devolvendo parte dos ganhos.

Suspeita de insider trading

Mesmo depois do artista ter gravado um vídeo divulgando o projeto, a queda da criptomoeda continuou. Atualmente, ela está com uma capitalização na casa dos US$ 130 milhões. Especialistas afirmam que a forte queda pode estar ligada a um movimento de insider trading.

Investigações indicam que um investidor teria comprado unidades da criptomoeda antes do anúncio de West e vendeu boa parte dos ativos pouco depois da divulgação. Com isso, ele conseguiu aproveitar a disparada e lucrou mais de US$ 1,5 milhão.

Ao menos 94% de toda a oferta do ativo estaria concentrada em pessoas ligadas ao projeto, nível tradicionalmente associado a golpes no mercado. O lançamento também contrasta com críticas anteriores feitas por Kanye West às criptomoedas, com o rapper negando no passado que lançaria um ativo próprio.

