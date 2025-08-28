'Dinastias do bitcoin': próxima 'grande transferência de riqueza' vai levar herdeiros para cripto

Um novo estudo aponta que o bitcoin deve ser um dos ativos mais beneficiados por uma "grande transferência de riqueza" que será desencadeada pela chegada de novas gerações ao mercado financeiro. A expectativa dos autores é que esse movimento crie, inclusive, "dinastias do bitcoin".

O termo se refere a famílias como os Rockefellers e os Rothschilds, que acumularam fortunas bilionárias nos séculos 20 e 19, respectivamente. Segundo o estudo, o novo cenário do mercado financeiro abrirá espaço para o surgimento de grandes bilionários, com riqueza geracional.

O levantamento foi elaborado pelo Xapo Bank, que tem sede em Gibraltar e é dedicado ao mercado de criptomoedas. Segundo os analistas, atualmente metade de toda a riqueza global é comandada pelos chamados Baby Boomers, aqueles nascidos entre 1946 e 1964.

Mas uma mudança geracional deve começar a acontecer no mercado, com esses investidores repassando suas fortunas para seus herdeiros, de gerações mais novas. Apenas nos Estados Unidos, US$ 84 trilhões deverão ser transferidos entre gerações até o ano de 2045.

Globalmente, a cifra chega em US$ 10 trilhões até 2030 nos Estados Unidos, US$ 3,5 trilhões na Europa e US$ 2,8 trilhões na Ásia. E essa mudança geracional deve resultar em uma realocação de investimentos. O Xapo Bank cita uma série de estudos que mostra que gerações mais novas preferem ativos distintos do portfólio de gerações mais velhas.

Uma das classes de ativos mais populares entre os jovens é exatamente a das criptomoedas, em especial o bitcoin. Por isso, o banco acredita que o ativo será um dos grandes beneficiados desse movimento, que deve ganhar força ao longo dos próximos anos.

Segundo o Xapo Bank, a criptomoeda combina características de escassez e descentralização com uma capacidade de proteger seus investidores da inflação. Por isso, tem se consolidado como uma reserva de valor atraente para gerações mais novas de investidores.

Os analistas do banco acreditam que, nos próximos 20 anos, o bitcoin deverá atrair investimentos entre US$ 160 bilhões e US$ 225 bilhões, representando uma pressão de compra diária de até US$ 28 milhões. Se isso se concretizar, o valor da criptomoeda deve ter um salto expressivo.

