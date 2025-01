Mercado de criptomoedas tem R$ 4,3 bilhões em liquidações em 24 horas após queda abrupta

O mercado de criptomoedas registrou pouco mais de US$ 700 milhões (R$ 4,3 bilhões, na cotação atual) em liquidações nas últimas 24 horas. Os dados, divulgados pela plataforma CoinGlass, indicam que as perdas atingiram cerca de 228 mil investidores, prejudicados por uma retomada da aversão a riscos no mercado.

De acordo com a empresa de análises, a maior parte das liquidações se concentrou em investimentos do tipo long, que são contratos futuros que projetam um valor maior para o ativo do que o preço no momento em que o contrato é comprado pelo investidor.

Os contratos do tipo short, que envolvem projeções de queda no preço, também tiveram perdas. As liquidações ocorrem quando o ativo tem uma queda ou alta tão significativa que não é mais possível manter o contrato em aberto. Movimentos abruptos, como o que ocorreu no mercado de criptomoedas na última terça-feira, 7, costumam gerar essas situações.

A CoinGlass informou que o ether liderou as liquidações entre as principais criptos do mercado. Em seguida, veio o bitcoin, a Solana e o XRP. O bitcoin chegou a cair para os US$ 95 mil logo depois de superar os US$ 100 mil pela primeira vez no ano de 2025. Todos esses ativos operaram em queda na última terça-feira.

Já na divisão por corretoras, as exchanges Binance, OKX e Bybit lideram as liquidações, com a primeira reunindo quase um terço de todas as perdas de investidores.

As perdas refletem uma retomada da aversão a riscos por parte dos investidores devido a um crescente temor de um novo movimento inflacionário nos Estados Unidos. O resultado seria uma possível parada ou desaceleração do atual ciclo de cortes de juros no país, o que impactaria principalmente ativos de risco, caso das criptomoedas.

A leitura de investidores é que as medidas econômicas anunciadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em especial a imposição de diversas tarifas para produtos importados pelo país, deverão ter um efeito inflacionário na economia. O Federal Reserve já sinalizou que deve cortar menos os juros do país que o esperado inicialmente.

No momento, porém, analistas avaliam que o movimento de queda das criptomoedas ainda representa uma correção natural de preços, em especial após a forte alta do segmento exatamente devido à vitória de Trump nas eleições do país em novembro. O político adotou um discurso pró-cripto, o que gerou um grande entusiasmo entre investidores.