Rio Open 2026: dupla João Fonseca e Marcelo Melo vence na estreia

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, começou o Rio Open 2026 com vitória. Ao lado do experiente Marcelo Melo, 42 anos (ex-número 1 do mundo em duplas), João derrotou o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 6/4 e 6/4 nesta segunda-feira, 16, por dois sets a zero, garantindo vaga nas quartas de final do principal torneio de tênis da América do Sul.

A partida marcou a estreia da dupla brasileira na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, palco tradicional da competição. Além das duplas, Fonseca também disputa a chave de simples, ampliando sua participação na edição deste ano.

Com a classificação, Fonseca e Melo aguardam os vencedores do confronto entre os argentinos Máximo González e Andrés Molteni e a parceria formada pelo colombiano Gonzalo Escobar e o mexicano Miguel Ángel Varela, que definirá o próximo adversário na competição.

Sobre o Rio Open 2026

O Rio Open 2026 é o principal torneio de tênis da América do Sul. O evento acontece em quadras de saibro e integra a categoria ATP 500 do circuito profissional. A competição acontece entre 14 e 22 de fevereiro, com os jogos da chave principal concentrados de 16 a 22.

Atual campeão de simples, o argentino Sebastián Báez retorna para defender o título em um torneio que reúne alguns dos principais nomes do circuito e segue como a maior vitrine do tênis profissional na América do Sul.

