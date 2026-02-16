O fim do ciclo de alta do mercado cripto já foi decretado?

O bitcoin está falhando em se provar como reserva de valor? Estamos vendo o ciclo de 4 anos do mercado cripto se repetir novamente? O bear market já foi decretado e agora passamos por um período de inverno cripto?

No podcast do Future of Money, Guilherme Sacamone, CEO da OKX Brasil, analisa essas questões. Ele fala sobre o desafio do bitcoin em se consolidar como “ouro digital”, avalia a possibilidade de estarmos vivendo novamente o ciclo de 4 anos com um bear market em andamento, além de discutir o papel das stablecoins tanto para grandes instituições, quanto para o varejo. Assista ao vídeo.

