Criptomoedas hoje: em US$ 95 mil, correção do bitcoin é "natural", diz analista

Nesta quarta-feira, 8, o bitcoin segue na faixa dos US$ 95 mil após ter despencado na última terça-feira, 7. A maior criptomoeda do mundo vinha de uma primeira semana bastante positiva em 2025, em que saiu de US$ 92 para US$ 102 mil. No entanto, passou a devolver parte dos ganhos na terça-feira.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 95.315, com queda de 5,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início de 2025, a criptomoeda ainda acumula alta de 2%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

De acordo com Beto Fernandes, analista da Foxbit, a correção do bitcoin é vista como "natural", enquanto previsões sobre o preço da criptomoeda no curto prazo ainda são incertas. Para janeiro, investidores observam o posicionamento do Federal Reserve para a política monetária dos Estados Unidos e aguardam a posse de Donald Trump, autointitulado "criptopresidente".

Correção "natural"

"Apesar do bitcoin ter apresentado uma correção natural, ela foi apoiada por algumas informações macroeconômicas. A começar, a criptomoeda vinha de sete dias consecutivos de alta, chegando a superar os 10% no período. Essa é uma situação que, majoritariamente, vai levar à uma realização natural de lucros, seja no mercado de criptomoedas ou de ações", disse Beto Fernandes, analista da Foxbit.

"Fora isso, a gente viu os dados de emprego nos Estados Unidos, com a criação de 8 milhões de novos postos de trabalho. A depender dos números dos pedidos de auxílio-desemprego e do payroll, o país pode estar vendo um crescimento do emprego por lá. Este é um tema sensível, pois os empregos mostram que a economia vai vem, porém, aumenta o risco de uma aceleração da inflação", acrescentou.

"Como consequência, isso poderia travar a flexibilização da política monetária, mantendo os juros em alta nos Estados Unidos", concluiu Fernandes.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok