Ibovespa opera em queda e dólar sobe de olho em novos dados de emprego dos EUA

Revertendo a tendência de alta das últimas duas sessões, o Ibovespa opera, no pregão desta quarta-feira, 8, em queda, enquanto o dólar voltou a subir. Tanto a bolsa como o câmbio são impactados pelos juros futuros dos Estados Unidos, que seguem apresentando valorização após dados de emprego e de serviços americanos virem mais fortes do que o esperado.

Os juros futuros de 10 anos dos EUA, às 10h10, renovou a máxima intraday em quase nove meses ao alcançar os 4,73%. O último recorde havia sido no dia 14 de abril de 2024, quando alcançou 4,74%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,98% aos 119.974 pontos

-0,98% aos 119.974 pontos Dólar: +0,73% a R$ 5,149

Entretanto, os números do relatório ADP deram uma ligeira aliviada nos treasuries. O documento mostrou que, em dezembro, houve criação de 122 mil vagas, frente ao consenso de 140 mil. Ontem, o que impulsionou a subida da curva futura nos EUA foi o relatório Jolts,que mostrou a criação de 8,1 milhões de vagas no setor privado em novembro, muito acima da mediana era de 7,74 milhões.

O Departamento do Trabalho dos EUA também divulgou os pedidos de auxílio-desemprego da semana passada, que ficaram em 201 mil, ante 218 mil no consenso.

O mercado ainda aguarda o principal dado na sexta-feira, 10, o payroll, relatório de empregos não-agrícolas do setor privado, para auferir a temperatura do mercado de trabalho americano e entender os próximos passos da política monetária.

Ao que tudo indica, o emprego nos EUA não está desacelerando no ritmo esperado, ao mesmo tempo que a inflação segue resiliente, o que leva o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) a ter menos espaço para reduzir juros.

A plataforma FedWatch, do CME Group, registrou um salto nas apostas de manutenção dos juros na reunião do dia 29 de janeiro: de 88,8% na semana passada para 95,2% ontem – se mantendo hoje. Já as apostas para o primeiro corte de juros em 2025 se deslocaram de maio para junho e a chance de haver apenas uma redução no ano cresceu ligeiramente, de 35% para 37,7%.

Hoje, o mercado também acompanha a divulgação da ata do Fed, às 16h, que pode dar mais pistas sobre os próximos encontros do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), e ajudar – ou piorar – o desempenho dos ativos brasileiros.

Por aqui, o mercado repercute dados da indústria. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial recuou 0,6% em novembro na comparação com o mês anterior, uma queda ligeiramente acima do que as projeções da Reuters apontavam (-0,5%).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 1,7%. Já na base anual, a alta foi de 1,8%.

