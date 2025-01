Fed avalia manter juros elevados para garantir estabilidade de preços

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que o banco central dos Estados Unidos deve adotar uma abordagem cautelosa nas decisões de política monetária, dada a natureza instável do progresso na redução da inflação. Ele destacou que as taxas de juros podem precisar permanecer elevadas por mais tempo para assegurar que a meta de estabilidade de preços seja atingida. As informações são da Bloomberg.

Em um podcast gravado em 9 de dezembro e divulgado nesta terça-feira, 7, Bostic expressou otimismo sobre a trajetória de declínio gradual da inflação, projetando que a taxa atinja o objetivo de 2% do Fed ainda neste ano. Contudo, ele alertou que a jornada será marcada por oscilações que podem dar a impressão de que o progresso está estagnando ou até se intensificando.

“Dado esse tipo de instabilidade nas medidas, penso que nossa abordagem de política precisa ser mais prudente”, afirmou Bostic durante a conversa, realizada pouco antes da reunião de política monetária do Fed nos dias 17 e 18 de dezembro.

Redução cautelosa das taxas de juros

Em dezembro, o Fed reduziu as taxas de juros pela terceira vez consecutiva, acumulando uma queda de um ponto percentual desde setembro. Apesar disso, as projeções medianas indicam que apenas mais dois cortes de 0,25 ponto percentual estão previstos para 2025. Bostic, que votou a favor da decisão, destacou a importância de calibrar as políticas para garantir sinais claros de progresso.

“Se precisarmos errar, prefiro errar para cima”, disse Bostic, enfatizando a necessidade de manter as taxas altas até que a inflação atinja de forma definitiva o patamar de 2%. Ele observou que isso pode significar uma política monetária mais rígida do que o esperado pelo mercado.

Impacto do mercado de trabalho

Bostic reiterou sua visão de que o mercado de trabalho permanece estável, o que contribui para sustentar uma política monetária restritiva. Ele reconheceu que, embora a inflação mostre sinais de desaceleração, o processo de atingir a meta será “acidentado”.

O presidente do Fed de Atlanta não está sozinho em sua posição. O presidente do Fed, Jerome Powell, e a governadora Lisa Cook também enfatizaram a necessidade de progresso adicional na inflação antes de considerar cortes mais agressivos nas taxas de juros. Cook apontou para a resiliência do mercado de trabalho e a persistência da inflação como razões para um movimento mais cauteloso.

A abordagem cautelosa reflete o compromisso do banco central em equilibrar a luta contra a inflação com a necessidade de evitar impactos econômicos adversos. Enquanto isso, analistas e investidores continuarão atentos às declarações de autoridades do Fed para antecipar os próximos passos na política monetária.