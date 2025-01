Binance chega a US$ 100 trilhões em negociações de criptomoedas em 7 anos

A corretora de criptomoedas Binance divulgou nesta quarta-feira, 8, os dados referentes ao seu desempenho em 2024. A exchange destacou que o ano foi marcado por recordes e por um "progresso" na adoção do setor, simbolizado pela expansão das suas bases de clientes de varejo e institucionais. No momento, a corretora é a maior do mercado cripto.

Um dos principais feitos da companhia no último ano, marcado por um novo ciclo de alta do setor e recordes de preços, foi a superação da marca de US$ 100 trilhões em criptoativos negociados no acumulado dos seus sete anos de operação, considerando todos os produtos oferecidos em sua plataforma. A exchange terminou 2024 com mais de 250 milhões de usuários registrados.

O crescimento da sua base total de usuários foi de 47% no ano, sendo que os usuários "VIPs" - de maior poder aquisitivo - cresceram 116% e os usuários institucionais subiram 97%. O Binance Pay, serviço de pagamento com criptomoedas, expandiu sua base de usuários em 226%.

A Binance reportou ainda uma alta de 93% no volume médio diário negociado no mercado à vista, com um salto de 213% na média de transações diárias. Já no mercado de preços futuros, o volume subiu 19,4%, mas a média de transações diárias cresceu 106,2%.

A exchange também registrou um recorde de solicitações de clientes processadas a cada segundo, chegando em 4.444. O grande destaque da corretora, porém, foi no segmento institucional.

A Binance avalia que "2024 foi um ano transformador para a gestão de patrimônio privado e institucional no ecossistema cripto", ajudando na conexão entre o setor e as finanças tradicionais. Entre as razões para isso estão a aprovação de ETFs de cripto nos EUA e um "engajamento crescente" de empresas tradicionais com ativos digitais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

"As instituições não estão apenas participando, mas sim liderando a atual onda de adoção e expansão do mercado, e o envolvimento sustentado delas é essencial para a trajetória futura do mercado cripto", destacou a exchange no relatório.

A Binance reportou ainda que respondeu a 65 mil solicitações de autoridades ao redor do mundo, recuperando ou congelando US$ 88 milhões em ativos roubados. Ela recebeu, também 21 autorizações regulatórias ao redor do mundo, incluindo no Brasil.

Os avanços na área refletem um esforço da corretora para superar problemas regulatórios e judiciais enfrentados nos últimos anos, com destaque para um acordo bilionário com as autoridades dos Estados Unidos em 2023 que resultou na saída do seu então CEO Changpeng Zhao. Desde então, a empresa tem intensificado ações na área de compliance e segurança;