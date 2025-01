Trump considera declarar emergência econômica nacional para impor programa de tarifas, diz CNN

O presidente Donald Trump está considerando a possibilidade de declarar emergência econômica nacional para ter uma justificativa legal para impor uma série de tarifas a aliados e adversários internacionais. A informação é da CNN Internacional, que cita fontes familiarizadas com o tema.

Com essa medida, o presidente eleito, que assume o cargo no próximo dia 20 de janeiro, teria a possibilidade de criar um novo programa de tarifas usando o International Economic Emergency Powers Act, que autoriza um presidente a gerenciar importações durante uma emergência nacional, disse a reportagem.

"Nada está fora de questão", disse a fonte ouvida pela CNN. Ela também teria reconhecido que uma discussão ocorreu a respeito da declaração de uma emergência nacional.

Eleito para um segundo mandato na eleição realizada em 4 de novembro do ano passado, o republicano prometeu impor tarifas de 10% sobre importações globais para os EUA, juntamente com uma tarifa de 60% sobre produtos chineses. Ele também disse que imporia uma tarifa de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas em seu primeiro dia no cargo.