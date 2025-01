Mercado de criptomoedas perde R$ 3,3 bilhões em 24 horas com aprofundamento de queda

O mercado de criptomoedas acumula US$ 541 milhões (R$ 3,3 bilhões, na cotação atual) em liquidações nas últimas 24 horas, segundo dados da plataforma CoinGlass. As perdas refletem uma intensificação do movimento de queda do bitcoin e das moedas digitais como um todo em meio a um crescimento da aversão a riscos entre investidores.

Os dados divulgados pela CoinGlass levam em conta as liquidações de posições no mercado de preços futuros de ativos digitais. A maior parte das perdas se concentrou no período das últimas 12 horas, acumulando um total de US$ 431 milhões em liquidações. Nas últimas 4 horas, foram US$ 207 milhões.

A plataforma informa ainda que as perdas atingiram 222 mil investidores. A maioria das liquidações envolveu investimentos em preços futuros de bitcoin, com US$ 113 milhões, seguido pelo ether, com US$ 106 milhões, a Solana, com US$ 17 milhões, e o XRP, com US$ 16 milhões.

A CoinGlass também informou que a maior parte das liquidações ocorreram em contratos de preços futuros do tipo long, que estabelecem que o ativo terá um preço maior em uma determinada data que o preço no momento em que o contrato foi firmado. Ao todo, foram US$ 466 milhões perdidos em 24 horas.

Já os contratos do tipo short, que estimam um preço menor que o do momento da compra do contrato, tiveram perdas de US$ 74 milhões. As liquidações costumam ocorrer após movimentos abruptos e expressivos no preço do ativo, tornando os contratos insustentáveis.

A plataforma informou ainda que as perdas se concentraram nas corretoras de criptomoedas Binance — com US$ 223 milhões em liquidações —, OKX, com US$ 109 milhões, e Bybit, com US$ 93 milhões. A maior liquidação registrada envolveu um contrato futuro de bitcoin, com US$ 8,21 milhões perdidos de uma vez.

O movimento intenso de queda reflete uma expectativa no mercado de que o Federal Reserve cortará menos a taxa de juros dos Estados Unidos do que o inicialmente projetado. As revisões de expectativas resultam em uma rebalanceamento de investimentos.

Nesse cenário, ativos considerados mais arriscados tendem a perder investidores. É o caso das criptomoedas. Especificamente em relação ao bitcoin, a autorização para o governo dos EUA vender uma quantia bilionária do ativo também gerou apreensão e expectativa de queda no curto prazo.