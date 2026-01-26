Stone leva a NRF sua visão sobre o futuro do varejo

Em Nova York, a NRF 2026, maior evento global do varejo, deixou uma mensagem clara para executivos e empreendedores: em um mundo cada vez mais automatizado, o diferencial competitivo não está em acumular ferramentas, mas em usá-las para devolver protagonismo às pessoas. Quanto mais a tecnologia avança, mais valiosa se torna a experiência humana — tanto para quem compra quanto para quem vende.

Foi nesse contexto que a Stone promoveu, durante a semana da NRF, o Insights by Stone – Uma imersão no varejo na era da IA. O encontro reuniu executivos, parceiros e empreendedores brasileiros em torno de uma pergunta central: como usar inteligência artificial para aumentar eficiência sem perder o fator humano da experiência?

Mais do que apresentar tendências, o objetivo foi aprofundar a conversa sobre o varejo real — aquele que precisa operar melhor todos os dias. A proposta foi criar um espaço de troca qualificada, conectando debates globais a desafios práticos de gestão, crescimento e relacionamento com o cliente.

No palco, a Stone também mostrou como essas tendências já estão incorporadas à sua plataforma, com soluções que buscam dar visão consolidada da operação, reduzir ruídos e apoiar decisões no ponto de venda. “Para quem está no dia a dia do negócio, o desafio não é ter mais ferramentas, mas menos complexidade”, afirma Mateus Biselli, Chief Growth Officer.

O que disseram os especialistas

Convidados para aprofundar o debate, David Edelman e Jeff Owen trouxeram leituras complementares sobre o papel da tecnologia no varejo, conectando experiência, dados e execução.

Edelman destacou que o avanço da Inteligência Artificial só gera valor quando fortalece relações. Para ele, a experiência do cliente deve ser pensada como um sistema integrado, no qual dados e tecnologia ajudam empresas a tomar decisões melhores, com mais clareza e confiança. Em um ambiente cada vez mais automatizado, transparência e uso responsável de dados tornam-se diferenciais competitivos.

Já Owen trouxe uma visão prática da operação. Segundo o executivo, o desafio do varejo atual não é adotar mais ferramentas, mas reduzir a complexidade do dia a dia. A tecnologia, em sua visão, deve funcionar como infraestrutura — apoiando equipes no ponto de venda, aumentando eficiência e facilitando decisões rápidas e consistentes.

A NRF como espelho do varejo global — e do Brasil

As discussões do encontro dialogaram diretamente com os aprendizados da NRF 2026, maior evento global do varejo, que deixou um recado claro ao setor: o diferencial competitivo não está em acumular tecnologia, mas em integrá-la para reduzir fricções e devolver protagonismo às pessoas.

Esse cenário tem forte conexão com a realidade do varejo brasileiro, especialmente de médias e grandes redes, que lidam com operações cada vez mais distribuídas, modelos omnichannel e pressão por eficiência. A fragmentação de informações, comum em redes de franquias, apareceu como uma das principais dores debatidas.

“A NRF mostrou que o varejo brasileiro não está apenas acompanhando a agenda global — ele participa ativamente dessa conversa. A forte presença de executivos e empreendedores do Brasil reforça que somos um mercado sofisticado, com desafios complexos e soluções criativas”, afirma Rodolfo Luz, diretor de Marketing da Stone.

O aprendizado que fica da NRF 2026 é direto: a tecnologia vence quando organiza a complexidade nos bastidores, para que a experiência humana, fluida e relevante — aconteça na frente.

E como desdobramento desse movimento, a empresa realizará no dia 29 de janeiro uma edição online do Insights by Stone, ampliando a conversa iniciada durante a NRF. A iniciativa dá continuidade ao debate sobre tecnologia, experiência e eficiência operacional, com foco em traduzir os principais aprendizados do evento global para a realidade do varejo brasileiro.

Mais informações sobre a edição online estão disponíveis no site da Stone.