21Shares no Brasil: ETFs de cripto e o perfil de risco brasileiro

Como os ETFs de cripto estão mudando o mercado e tornando os investimentos mais sofisticados? Qual é a diferença entre o perfil de risco do brasileiro e do europeu? E como a entrada dos bancos pode transformar o setor nos próximos anos?

Bruna Cabús, economista e associada sênior da 21Shares, líder global em ETFs de cripto com US$ 11 bilhões sob gestão, é a entrevistada do episódio mais recente do podcast Future of Money. Ela comenta a evolução dos investimentos em cripto, a comparação entre Brasil e Europa e os desafios da entrada institucional dos bancos nesse mercado. Assista ao vídeo.

