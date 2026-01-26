Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

21Shares no Brasil: ETFs de cripto e o perfil de risco brasileiro

Nova classe de ativos, criptoativos ganham produtos de investimento cada vez mais sofisticados no mercado financeiro

(Cauê Diniz/B3)

(Cauê Diniz/B3)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09h30.

Tudo sobreETFs
Saiba mais
yt thumbnail

Como os ETFs de cripto estão mudando o mercado e tornando os investimentos mais sofisticados? Qual é a diferença entre o perfil de risco do brasileiro e do europeu? E como a entrada dos bancos pode transformar o setor nos próximos anos?

Bruna Cabús, economista e associada sênior da 21Shares, líder global em ETFs de cripto com US$ 11 bilhões sob gestão, é a entrevistada do episódio mais recente do podcast Future of Money. Ela comenta a evolução dos investimentos em cripto, a comparação entre Brasil e Europa e os desafios da entrada institucional dos bancos nesse mercado. Assista ao vídeo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:ETFsCriptoativosCriptomoedas

Mais de Future of Money

David Sacks: 'Bancos e cripto vão se fundir em uma única indústria'

Regulação cripto como base da nova infraestrutura financeira

O fim da zona cinzenta: Banco Central oficializa ativos virtuais

Quais são as perspectivas da tokenização imobiliária para 2026?

Mais na Exame

Negócios

Jabuti atrai investimento da DOMO.VC e mira R$ 25 mi em 2026 com IA inteligente de verdade

Pop

BTS esgota ingressos no México em menos de 40 minutos

Economia

Boletim Focus: mercado mantém queda na projeção do IPCA para 2026

Mercados

Bradesco atualiza valor de JCP com mudança no IR: veja como fica