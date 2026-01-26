Bitcoin volta para US$ 88 mil com risco de novo 'shutdown' nos EUA

(Reprodução/Reprodução)
Editora do Future of Money
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10h38.
Nesta segunda-feira, 26, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 88 mil depois de um final de semana negativo. A maior criptomoeda do mundo, no entanto, pode voltar a subir. Investidores devem monitorar o risco de um novo "shutdown" nos Estados Unidos, com a semana sendo decisiva para os mercados, segundo um especialista.
No momento, o bitcoin é cotado a US$ 87.917, com alta de quase 0,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.
O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 20 pontos.
"O bitcoin opera em alta de cerca de 1%, na região dos US$ 88 mil, após a correção registrada ao longo do fim de semana. O movimento ocorre em meio a um ambiente de cautela global, com investidores monitorando de perto o risco de um novo shutdown do governo dos Estados Unidos e uma semana considerada decisiva para os mercados, marcada pela reunião do Federal Reserve na quarta-feira, que pode definir se haverá ou não uma nova mudança na taxa de juros americana", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.
"Do ponto de vista técnico, o bitcoin ensaia um possível rompimento no curto prazo, mirando a região psicológica dos US$ 90 mil. O Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário subiu para 40, indicando uma tentativa dos compradores de sustentar níveis-chave de suporte. Um avanço do RSI acima da linha média pode sinalizar uma transição gradual de um viés baixista para um cenário mais construtivo", disse Guilherme Prado.
"Ainda assim, o ativo segue negociando abaixo das principais médias móveis — a EMA de 50 dias, em US$ 91.470, a de 100 dias, em US$ 94.933, e a de 200 dias, em US$ 98.628 — o que reforça que a pressão vendedora ainda não foi totalmente superada", concluiu o especialista.
