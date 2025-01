Criptomoedas hoje: pessimismo com política monetária dos EUA derruba preço do bitcoin

Nesta segunda-feira, 13, o bitcoin inicia a semana útil negociado “no vermelho” após um final de semana de queda significativa. A principal criptomoeda do mercado ainda sofre as consequências de dados de emprego mais fortes do que o esperado nos Estados Unidos. O pessimismo com a política monetária do país afetou não apenas o bitcoin, como outras criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91 mil, com queda de 3,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de 10%. Desde o início de 2025, a queda é de 2,6%.

“Se houver continuidade da queda, o preço do bitcoin poderá buscar liquidez nos US$ 87.500. Sendo que essa faixa de preço é extremamente importante para o preço do bitcoin, portanto, caso ocorra a queda, é necessário que entre um alto volume comprador absorvendo a queda. As resistências de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 94.530 e US$ 98.720”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

Além do bitcoin, todas as vinte maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado são negociadas em queda nesta segunda-feira, 13, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Pessimismo com a política monetária dos EUA

A expectativa de investidores e especialistas é que, em janeiro, o Federal Reserve não faça nenhum corte na taxa de juros do país. Historicamente, cortes na taxa de juros aumentam o apetite de investidores por ativos de risco como as criptomoedas.

Embora haja uma grande expectativa pela posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos no próximo dia 20, especialistas apontam que sua política pode colaborar para um aumento na inflação do país. Isso pode fazer com que o Federal Reserve adote uma postura “hawkish” para a política monetária.

Segundo o FedWatch Tool, da CME, a probabilidade de um corte na taxa de juros dos Estados Unidos em janeiro é de apenas 2,7%.

“O cenário macroeconômico mais amplo permanece misto. A menor probabilidade de cortes nas taxas do Fed, devido a dados de emprego mais fortes e riscos inflacionários, pode dar o tom do desempenho de ativos de risco no curto a médio prazo, mas acreditamos que a narrativa pode mudar mais adiante, direcionando-se para histórias de crescimento impulsionadas por IA, à medida que a incerteza sobre a política monetária diminui. Até lá, no entanto, os mercados podem experimentar mais volatilidade devido a uma maior dispersão de expectativas sobre as taxas de juros”, disse Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas.

