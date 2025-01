Governo dos EUA recebe autorização para vender R$ 39 bilhões em bitcoin e preocupa mercado

O governo dos Estados Unidos recebeu a autorização da Justiça do país para iniciar a venda de 69.370 unidades de bitcoin. O montante é equivalente a cerca de US$ 6,5 bilhões (R$ 39 bilhões, na cotação atual), com a venda gerando uma preocupação no mercado e contribuindo para a queda no preço do ativo.

De acordo com as autoridades, as unidades da criptomoeda foram apreendidas como parte da operação que pôs fim ao Silk Road, um marketplace famoso da chamada deep web. Os ativos estavam com um dos criadores do site, que foi preso, e estavam sob custódia do governo desde então.

A lei dos Estados Unidos obriga que as autoridades se desfaçam de ativos apreendidos em investigações. Entretanto, a venda demorou mais do que o previsto devido a uma batalha judicial com empresas que afirmavam ter direito às unidades de bitcoin. O caso foi encerrado com a decisão.

A Justiça autorizou a venda no final do ano, em 30 de dezembro, mas a decisão circulou no mercado cripto na última quarta-feira, 8. Ainda não está claro quando a venda ocorrerá, e analistas destacaram que as autoridades já haviam movimentado parte das criptomoedas ao longo do segundo semestre.

Empresas de monitoramento identificaram em outubro transferências de bitcoin sob custódia do governo dos EUA para a corretora Coinbase, um movimento que tradicionalmente antecede vendas. Em dezembro, foi realizada outra movimentação, de US$ 2 bilhões.

O caso chamou a atenção de investidores por ocorrer pouco antes da posse de Donald Trump como presidente dos EUA, que havia afirmado que não venderia bitcoins apreendidos pelo governo e que criaria uma reserva estratégica da criptomoeda. Porém, não parece haver uma conexão direta, com uma coincidência em relação ao final do julgamento.

Os Estados Unidos estão entre os maiores detentores de bitcoin do mundo. O país possui cerca de 198 mil unidades da criptomoeda, que valem cerca de US$ 20 bilhões. Entretanto, seria preciso alterar as leis do país para evitar as vendas desse montante, já que há um grupo de ativos cuja manutenção pelas autoridades após apreensões é autorizada.

A venda contribui para a queda do bitcoin porque representa um aumento repentino na oferta do ativo em um momento de demanda constante ou em leve queda, criando um cenário favorável para a desvalorização no preço, ao menos no curto prazo.