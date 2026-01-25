David Sacks: 'Bancos e cripto vão se fundir em uma única indústria'

O czar cripto da Casa Branca, David Sacks, disse que bancos e empresas de criptomoedas acabarão se fundindo em “uma única indústria de ativos digitais” assim que o Congresso aprovar o há muito adiado projeto de lei de estrutura de mercado.

Os comentários foram feitos durante uma entrevista ao programa Squawk Box, da CNBC, na quarta-feira, no Fórum Econômico Mundial (WEF), em Davos, na Suíça, quando Sacks foi questionado sobre as negociações em torno do proposto Clarity Act, um projeto de lei de estrutura de mercado que está travado em meio ao debate sobre se emissores de stablecoins deveriam ter permissão para oferecer rendimento.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Sacks disse que o debate sobre rendimento se tornou o principal obstáculo para o avanço da legislação, mas observou que parlamentares, bancos e empresas cripto precisam chegar a um compromisso para levar um projeto de estrutura de mercado ao presidente dos EUA, Donald Trump, para sanção.

Ele apontou o Genius Act como exemplo, observando que o projeto falhou várias vezes antes de finalmente se tornar lei, acrescentando que os bancos deveriam reconhecer que o rendimento já é uma característica contemplada na legislação.

Sacks também instou a indústria cripto a “ver o quadro maior”, dizendo que entende que “o rendimento é filosoficamente importante para eles, mas também é conseguir um projeto geral de estrutura de mercado”, acrescentando:

Depois que o projeto passar, os bancos vão entrar de vez na indústria cripto. Então não vamos ter uma indústria bancária separada da cripto; será uma única indústria de ativos digitais. Com o tempo, os bancos vão gostar da ideia de pagar rendimento, porque eles próprios vão estar no negócio de stablecoins.

Debate contínuo sobre o Clarity Act

A disputa entre bancos tradicionais e empresas cripto sobre se stablecoins deveriam poder pagar rendimento vem fervendo há meses, mas se intensificou na semana passada quando a Coinbase retirou publicamente seu apoio ao Clarity Act.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, disse no X que havia “problemas demais” com a versão atual do projeto para apoiá-lo, incluindo a eliminação de rendimentos em stablecoins enquanto protegeria os bancos da concorrência.

Os bancos argumentam que permitir que stablecoins ofereçam rendimentos elevados poderia provocar uma fuga de depósitos das contas bancárias tradicionais, potencialmente retirando trilhões de dólares de contas de poupança com juros baixos.

Embora o Genius Act dos EUA, que se tornou lei em julho de 2025, tenha impedido que emissores de tokens ofereçam rendimento em stablecoins, terceiros como a Coinbase ainda podem legalmente oferecer recompensas.

Na terça-feira, Armstrong disse ao Squawk Box, da CNBC, que como o projeto está travado no Senado, “há uma oportunidade de voltarmos a conversar com os CEOs dos bancos e ver o que criaria um resultado ganha-ganha aqui”.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok