Mercado de criptomoedas perde R$ 4 bilhões com nova queda do bitcoin

O mercado de criptomoedas começou esta segunda-feira, 26, enfrentando uma nova onda de liquidações significativas nas negociações de contratos futuros. O movimento resultou em uma perda expressiva para o segmento, refletindo uma nova queda do bitcoin e outros ativos.

Dados da plataforma CoinGlass indicam que o mercado de contratos futuros acumula US$ 832 milhões (R$ 4,38 bilhões, na cotação atual) em perdas nas últimas 24 horas. A maior parte das liquidações ocorreu na manhã do último domingo, 25, se estendendo pelo dia seguinte.

Os dados também indicam que boa parte das perdas se concentraram em contratos futuros do tipo long, que projetavam uma valorização do ativo em relação ao preço no momento em que o contrato é firmado. Ao todo, a categoria acumula US$ 576 milhões em perdas.

Já os contratos do tipo short, que projetavam uma queda do ativo em relação ao preço no momento em que foram firmados, tiveram US$ 256 milhões em perdas. Entretanto, a categoria lidera as liquidações na manhã desta segunda-feira, revertendo o quadro da véspera.

As informações da CoinGlass indicam ainda que 189 mil investidores foram afetados pelas liquidações. Elas ocorrem após movimentos bruscos no preço do ativo, tornando a manutenção do contrato e do preço previsto nele inviável em relação ao período definido no contrato.

O ether lidera as perdas no período, acumulando US$ 283 milhões em liquidações nos seus contratos de preço futuro. O bitcoin está na segunda posição, com US$ 211 milhões em perdas, seguidos pela Solana, que registra US$ 64 milhões em contratos futuros liquidados.

Por que o bitcoin está caindo?

As quedas observadas nas últimas horas refletem uma intensificação da aversão a riscos entre investidores, refletindo um quadro econômico internacional cada vez mais incerto e desafiador. Com isso, o bitcoin voltou a cair e passou a operar na casa dos US$ 88 mil.

De um lado, investidores seguem atentos à piora do quadro econômico do Japão, que enfrenta uma onda de venda de títulos do tesouro em meio à desvalorização da sua moeda. Ao mesmo tempo, a possibilidade de uma nova paralisação do governo dos Estados Unidos ganhou força, deixando os investidores mais cautelosos.

