O que são derivativos: conheça os diferentes tipos e como investir

Derivativos são contratos financeiros cujo valor é derivado de um ativo subjacente, como ações, moedas, commodities ou taxas de juros.

Eles surgiram como uma forma de mitigar riscos e fornecer uma ferramenta para especulação.

Hoje, eles são amplamente utilizados por investidores individuais, instituições financeiras e empresas.

O que são derivativos?

Derivativos são instrumentos financeiros cujo valor depende do valor de outro ativo, conhecido como ativo subjacente. Eles são utilizados para ajudar a gerenciar o risco financeiro ou para especular sobre as mudanças no preço do ativo subjacente.

Quais são os tipos de Derivativos

Existem três tipos principais de derivativos: opções, futuros e swaps.

Opções

As opções são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço determinado em uma data futura.

As opções de compra, também conhecidas como call options, dão ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente.

As opções de venda, também conhecidas como put options, dão ao comprador o direito de vender o ativo subjacente.

Futuros

Os futuros são contratos que obrigam o comprador e o vendedor a comprar ou vender o ativo subjacente a um preço determinado em uma data futura.

Eles são comumente usados como uma forma de hedge de risco de preço para investidores e empresas.

Swaps

Os swaps são contratos que permitem a troca de fluxos financeiros entre duas partes.

Eles são comumente usados para trocar taxas de juros ou moedas.

Como é determinado o valor de um derivativo

O preço de um derivativo é determinado por vários fatores, incluindo o preço do ativo subjacente, o tempo até o vencimento, a taxa de juros e a volatilidade implícita.

O preço teórico de uma opção pode ser calculado usando modelos matemáticos, como o modelo de Black-Scholes.

A volatilidade implícita pode ser calculada a partir do preço de mercado de uma opção.

Quais são os usos dos Derivativos

Os derivativos são usados ​​por investidores, empresas e governos como ferramentas para gestão de risco, alavancagem e especulação. Aqui estão alguns dos principais usos dos derivativos.

Hedging

O Hedging é a estratégia de minimizar o risco financeiro através da compra de um derivativo que seja complementar a um ativo já possuído.

Por exemplo, um agricultor que planta soja pode querer proteger seu preço de venda futuro de possíveis flutuações no preço da soja.

Neste caso, ele pode comprar um contrato futuro de soja para fixar o preço de venda. De forma semelhante, uma empresa pode usar opções de moeda para proteger sua carteira de risco cambial.

O Hedging é frequentemente usado para minimizar o risco em carteiras de investimentos, como fundos de pensão e investidores institucionais.

Especulação

A especulação é a prática de investir em um ativo com a expectativa de lucrar com sua flutuação futura de preço. Os especuladores usam derivativos como opções, futuros e CFDs para aumentar sua alavancagem e potencial de lucro.

Alavancagem

A alavancagem é a capacidade de aumentar a exposição a um ativo usando uma quantidade relativamente pequena de capital.

Os derivativos como futuros e CFDs oferecem alavancagem, permitindo que os investidores tenham exposição a grandes quantidades de ativos por meio de uma pequena quantidade de capital de garantia.

No entanto, a alavancagem também aumenta o risco de perda, já que uma mudança adversa no preço do ativo subjacente pode resultar em perdas significativas.

É importante lembrar que a alavancagem deve ser usada com cuidado e apenas por investidores experientes e com uma compreensão clara dos riscos envolvidos.

Riscos envolvidos com investimentos em derivativos

Os investimentos em derivativos estão associados a uma série de riscos, incluindo riscos de mercado, riscos de crédito e riscos de liquidez.

Riscos de Mercado

O risco de mercado é a possibilidade de flutuações no valor de um ativo subjacente afetarem o preço de um derivativo. Por exemplo, se o preço de uma ação subjacente para a qual você comprou uma opção de compra cair significativamente, o valor da sua opção também cairá. Neste caso, a perda potencial é ilimitada.

Riscos de Crédito

O risco de crédito refere-se à possibilidade de o contraparte de um contrato de derivativos não cumprir suas obrigações financeiras.

Isso pode ocorrer devido à falência ou outras dificuldades financeiras da contraparte.

Riscos de Liquidez

O risco de liquidez refere-se à possibilidade de não conseguir encerrar uma posição em derivativos devido à falta de compradores ou vendedores disponíveis.

Esse risco pode ocorrer em momentos de incerteza no mercado ou durante a negociação de derivativos menos populares.

Como os investidores pessoa física podem investir em derivativos

Investidores individuais podem investir em derivativos de duas maneiras principais: através de corretoras de valores ou comprando opções listadas em bolsa.

As corretoras de valores geralmente oferecem uma ampla variedade de derivativos, incluindo opções, futuros e contratos por diferença (CFDs).

Por outro lado, as opções listadas em bolsa são negociadas publicamente e oferecem transparência e liquidez aos investidores.

Estratégias de investimento em derivativos

Os derivativos são conhecidos por serem uma ferramenta versátil para investidores, permitindo a criação de estratégias de investimento personalizadas. Aqui estão algumas estratégias populares de investimento em derivativos:

Hedging de carteira

O objetivo desta estratégia é minimizar o risco de perda de valor em uma carteira de ativos, utilizando derivativos para proteger contra flutuações de preço negativas.

Por exemplo, um investidor pode usar opções de venda para se proteger contra uma queda no preço de uma ação ou commodity.

Estratégia de opções de compra e venda

Esta estratégia envolve a compra de opções de compra (call options) quando se espera que o preço do ativo subjacente aumente, e a compra de opções de venda (put options) quando se espera que o preço do ativo diminua.

O objetivo é lucrar com as flutuações de preço do ativo, sem precisar realmente possuí-lo.

Estratégia de arbitragem

A arbitragem envolve aproveitar as diferenças de preço entre diferentes mercados ou produtos derivativos.

Por exemplo, se o preço de uma commodity for mais alto em uma bolsa de valores do que em outra, um investidor pode comprar a commodity na bolsa mais barata e vender na bolsa mais cara, lucrando com a diferença de preço.

Termos frequentes relacionados a derivativos

