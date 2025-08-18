eToro: criptomoedas geraram 90% da receita da plataforma de investimentos

A plataforma de investimentos eToro revelou que mais de 90% de toda a sua receita no segundo trimestre veio de negociações de criptomoedas. Os ativos digitais não eram o foco das operações da empresa, mas acabaram assumindo um papel central nos últimos meses.

O balanço trimestral divulgado foi o primeiro desde que a eToro realizou o seu IPO (oferta pública inicial de ações) nos Estados Unidos em maio. As ações da empresa chegaram a disparar mais de 40% com a estreia na Bolsa de Nasdaq, com uma captação de mais de US$ 300 milhões.

A eToro surgiu como uma plataforma para investimentos em ações, mas as criptomoedas acabaram se consolidando como a classe de ativos mais negociada pelos usuários. No primeiro trimestre de 2025, elas foram responsáveis por 93% de toda a receita da empresa.

Já no segundo trimestre, o valor teve leve queda, indo para 91%. Ao todo, a empresa teve uma receita de US$ 2,09 bilhões, sendo que US$ 1,91 bilhão desse total veio da negociação de ativos digitais. A cifra só não foi maior devido a um leve prejuízo na operação de derivativos de cripto, de US$ 8,4 milhões.

Apesar do valor expressivo, a atividade no segundo trimestre acabou sendo menor que no primeiro. Entre janeiro e março, a eToro teve uma receita total de US$ 3,76 bilhões, sendo que US$ 3,5 bilhões foram provenientes da negociação de criptomoedas no início do ano.

Cripto e plataformas de investimento

Recentemente, a empresa também anunciou que pretende intensificar a oferta de produtos ligados ao mundo cripto. Em julho, ela revelou que vai começar a tokenizar ações das bolsas de valores dos Estados Unidos e oferecer esses ativos em sua plataforma.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

A trajetória da eToro é semelhante à de outra plataforma de investimentos, a Robinhood. A empresa também não surgiu com foco em criptomoedas, mas a classe de ativos tem obtido uma fatia cada vez maior nas operações da companhia e na sua receita trimestral.

Os dados do segundo trimestre indicam que a receita com negociações de criptomoedas saltou 98% na comparação com o mesmo período de 2024, passando de US$ 81 milhões para US$ 160 milhões. Entretanto, a importância de cripto ainda é menor que na eToro, com a receita total ultrapassando os US$ 989 milhões.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok