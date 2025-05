eToro estreia na Nasdaq e vê ação disparar mais de 40%

As ações da plataforma de corretagem de ações eToro dispararam em sua estreia na Nasdaq nesta quarta-feira após a empresa levantar quase US$ 310 milhões em seu IPO.

As ações abriram a US$ 69,69, ou 34% acima do valor de mercado do IPO, elevando seu valor de mercado para US$ 5,6 bilhões. As ações subiram mais de 40%.

A empresa israelense vendeu quase 6 milhões de ações a US$ 52 cada uma, acima da faixa esperada de US$ 46 a US$ 50. Quase 6 milhões de ações adicionais foram vendidas por investidores. Ao preço do IPO, a empresa foi avaliada em aproximadamente US$ 4,2 bilhões, de acordo com a CNBC.

Cenário turvo com tarifas

A eToro não é a única empresa que entrou nas águas turbulentas em tempos de tarifaço. A fintech Chime apresentou seu prospecto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na terça-feira, enquanto a empresa de fisioterapia digital Hinge Health deu início ao seu "roadshow" de IPO e afirmou que pretende levantar até US$ 437 milhões.

A eToro já havia apresentado um pedido de abertura de capital em 2021 por meio de uma fusão com uma empresa que a teria avaliado em mais de US$ 10 bilhões. A companhia arquivou esses planos em 2022, com a queda acentuada dos mercados de ações, mas manteve no radar o IPO.

O que faz a eToro

A eToro foi fundada em 2007 pelos irmãos Yoni e Ronen Assia e David Ring. A empresa ganha dinheiro com taxas relacionadas a negociações e atividades não relacionadas a negociações. O lucro líquido aumentou quase 13 vezes no ano passado, para US$ 192,4 milhões, segundo a CNBC,

A empresa vem construindo um negócio forte em criptomoedas. A receita com criptoativos mais que triplicou, chegando a mais de US$ 12 milhões em 2024.

A eToro afirmou que no primeiro trimestre espera que os criptoativos representem 37% de sua comissão com atividades de negociação, ante 43% no ano anterior.

A Spark Capital é o maior investidor externo da empresa, com 14% do controle após a oferta pública de ações, seguida pelo BRM Group, com 8,7%. O CEO Yoni Assia controla 9,3%.