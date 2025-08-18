Mercado de criptomoedas perde R$ 3 bilhões com retomada de aversão a riscos

O mercado de criptomoedas teve mais de US$ 580 milhões (R$ 3,1 bilhões, na cotação atual) liquidados nas últimas 24 horas. O movimento no segmento de preços futuros reflete uma retomada da aversão a riscos entre investidores, derrubando diversos ativos desde a sexta-feira, 15.

Dados reunidos pela empresa CoinGlass indicam que as perdas se concentraram em contratos de preços futuro do tipo long. Neles, o investidor espera uma valorização do ativo em um determinado período de tempo, acreditando que ele alcançará um valor superior à cotação no momento em que o contrato é fechado.

Variações repentinas no preço do ativo acabam tornando a manutenção do contrato insustentável, levando à liquidação e deixando o investidor no prejuízo. Foi o que ocorreu no mercado de criptomoedas ao longo dos últimos dias, devido a fortes quedas no setor.

Os contratos do tipo long tiveram liquidações na casa dos US$ 499 milhões. Já os do tipo short, em que os investidores projetam queda dos ativos, tiveram liquidações de US$ 82 milhões. Cerca de 134 mil investidores foram afetados pelas liquidações, segundo o CoinGlass.

Os dados da empresa indicam que os investidores de ether foram os maiores prejudicados. A criptomoeda teve US$ 219 milhões em liquidações nas últimas 24 horas, com US$ 179 milhões perdidos em contratos do tipo long e US$ 40 milhões nos do tipo short.

Já o bitcoin ficou na segunda posição, com US$ 128 milhões em liquidações, quase inteiramente concentradas nos contratos do tipo long. Já a Solana teve o terceiro maior volume de perdas, registrando US$ 32 milhões liquidados no mercado nas últimas 24 horas.

Segundo analistas, as perdas no mercado de preços futuros refletem quedas expressivas no mercado à vista. O ether acumula desvalorização de 5% nas últimas 24 horas, enquanto o bitcoin tem perdas de 2,6% no mesmo período. Outras criptomoedas menores caem ainda mais.

O movimento envolve tanto uma realização de lucro por parte dos investidores após fortes altas, em especial no caso do ether, quanto uma aversão maior a riscos no mercado, que segue à espera de mais indicativos sobre o futuro da economia dos Estados Unidos.

