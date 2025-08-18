Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Mercado de criptomoedas perde R$ 3 bilhões com retomada de aversão a riscos

Bitcoin e Ethereum tiveram fortes quedas nas últimas horas, gerando uma onda de liquidações no mercado de preços futuros

Criptomoedas: mercado tem nova onda de liquidações (Reprodução/Reprodução)

Criptomoedas: mercado tem nova onda de liquidações (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12h00.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O mercado de criptomoedas teve mais de US$ 580 milhões (R$ 3,1 bilhões, na cotação atual) liquidados nas últimas 24 horas. O movimento no segmento de preços futuros reflete uma retomada da aversão a riscos entre investidores, derrubando diversos ativos desde a sexta-feira, 15.

Dados reunidos pela empresa CoinGlass indicam que as perdas se concentraram em contratos de preços futuro do tipo long. Neles, o investidor espera uma valorização do ativo em um determinado período de tempo, acreditando que ele alcançará um valor superior à cotação no momento em que o contrato é fechado.

Variações repentinas no preço do ativo acabam tornando a manutenção do contrato insustentável, levando à liquidação e deixando o investidor no prejuízo. Foi o que ocorreu no mercado de criptomoedas ao longo dos últimos dias, devido a fortes quedas no setor.

Os contratos do tipo long tiveram liquidações na casa dos US$ 499 milhões. Já os do tipo short, em que os investidores projetam queda dos ativos, tiveram liquidações de US$ 82 milhões. Cerca de 134 mil investidores foram afetados pelas liquidações, segundo o CoinGlass.

Os dados da empresa indicam que os investidores de ether foram os maiores prejudicados. A criptomoeda teve US$ 219 milhões em liquidações nas últimas 24 horas, com US$ 179 milhões perdidos em contratos do tipo long e US$ 40 milhões nos do tipo short.

Já o bitcoin ficou na segunda posição, com US$ 128 milhões em liquidações, quase inteiramente concentradas nos contratos do tipo long. Já a Solana teve o terceiro maior volume de perdas, registrando US$ 32 milhões liquidados no mercado nas últimas 24 horas.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Segundo analistas, as perdas no mercado de preços futuros refletem quedas expressivas no mercado à vista. O ether acumula desvalorização de 5% nas últimas 24 horas, enquanto o bitcoin tem perdas de 2,6% no mesmo período. Outras criptomoedas menores caem ainda mais.

O movimento envolve tanto uma realização de lucro por parte dos investidores após fortes altas, em especial no caso do ether, quanto uma aversão maior a riscos no mercado, que segue à espera de mais indicativos sobre o futuro da economia dos Estados Unidos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativosBitcoinEthereum

Mais de Future of Money

eToro: criptomoedas geraram 90% da receita da plataforma de investimentos

Bitcoin hoje: criptomoeda cai para US$ 115 mil e pode ter "correção mais ampla" até US$ 112 mil

Altseason, treasury companies e oportunidades: a visão de especialistas do BTG

Blockchain além de cripto: como a Camada 3 abre novas oportunidades para os negócios

Mais na Exame

Mundo

Trump promete assinar ordem para eliminar voto por correio antes das eleições legislativas

Mercados

Varejistas seguram inadimplência no 2° trimestre, mas espaço para melhora é limitado, diz BTG

Carreira

Conhece um talento universitário? Ele pode ganhar visibilidade nacional e uma viagem à China

Brasil

Anatel justifica fim da obrigatoriedade do uso do 0303