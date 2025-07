Salto de 98% na receita com criptomoedas ajuda Robinhood a superar projeções do mercado

A Robinhood surpreendeu o mercado na última quarta-feira, 30, após divulgar um balanço trimestral que superou as expectativas. E a disparada na negociação de criptomoedas foi um dos principais fatores por trás do bom desempenho da plataforma de investimentos.

Os dados divulgados pela empresa referentes ao segundo trimestre deste ano indicam uma receita com a negociação de criptomoedas de US$ 160 milhões, uma alta de 98% em relação aos US$ 81 milhões obtidos no mesmo período em 2024. Já a receita total da companhia foi de US$ 989 milhões.

O valor é 45% superior ao registrado no segundo trimestre de 2024 e superou as projeções do mercado, na casa dos US$ 928 milhões. A métrica de receita por ação foi de US$ 0,42, também superior ao consenso do mercado, de US$ 0,31, e o dobro em relação a 2024.

Apenas entre abril e junho deste ano, a Robinhood registrou um volume negociado de criptomoedas na casa dos US$ 28,3 bilhões. Ao comentar os resultados, o CEO da empresa, Vlad Tenev, incluiu o lançamento de um produto de tokenização de ativos como um dos destaques do trimestre.

Ele se referiu à tokenização como "uma das maiores inovações que a nossa indústria viu na última década". Sobre os resultados, Tenev disse que a receita acima do esperado se deve à "velocidade imparável dos nossos produtos" e das novidades com a tokenização.

No acumulado de 2025, as ações da empresa registram alta de 177%, com o melhor desempenho entre companhias de tecnologia. Analistas atribuem parte desses ganhos aos bons resultados que a Robinhood tem obtido com suas iniciativas na área de criptomoedas.

Em junho, a empresa anunciou as compras das corretoras de criptomoedas Bitstamp e WonderFi como parte dos seus esforços de expansão na Europa e no Canadá, respectivamente. A companhia pretende intensificar a oferta de produtos de cripto na América do Norte.

Já o projeto de tokenização englobou dezenas de ações e fundos negociados em bolsa (ETFs). Atualmente disponíveis apenas para clientes europeus, os ativos também renderam críticas de empresas que afirmam que não reconhecem as "ações" que teriam sido tokenizadas.

