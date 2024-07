Ethereum pode superar o bitcoin após lançamento de ETFs, diz gestora

O ether pode superar o bitcoin após o lançamento dos tão esperados fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista da criptomoeda da Ethereum nos Estados Unidos. Pelo menos é o que avalia a gestora Kaiko em um novo relatório divulgado nesta semana.

O relatório destacou a relação de preço do ether para o bitcoin, uma métrica que mede a quantidade de bitcoin necessária para comprar um ether. Quanto maior é essa métrica, maior o preço do ether em relação ao bitcoin, e vice-versa.

Atualmente, a relação está em 0,05, em comparação com os 0,045 registrados antes da aprovação dos ETFs pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) em 23 de maio.

A profundidade de mercado de 1% do ether também foi citada no relatório como um potencial catalisador para uma próxima alta do ativo. A profundidade de mercado mede a quantidade de liquidez disponível para um ativo. Uma liquidez menor se traduz em maior volatilidade, enquanto uma maior liquidez estabiliza os preços do mercado frente a grandes ordens de compra ou venda.

Essa baixa profundidade de mercado é sustentada pelas reservas da criptomoeda em corretoras, indicando a quantidade disponível para compra nas exchanges. O montante está na mínima dos últimos anos e pode sinalizar um choque de oferta iminente impulsionado pela esperada demanda institucional que os ETFs criariam, potencialmente fazendo o preço do ativo disparar.

Todos os olhos estão voltados no momento para o lançamento dos ETFs de ether à vista, que analistas dizem que podem acontecer ainda neste mês de julho, após semanas de espera.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

O analista sênior de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, continua a prever uma janela de lançamento em julho. Segundo Balchunas, a SEC pediu aos solicitantes que submetessem formulários alterados até 16 de julho, antes de uma potencial data de lançamento em 23 de julho.

Antes da aprovação dos ETFs, o status do ether como uma commodity ou um valor mobiliário foi amplamente debatido nos círculos regulatórios. Em junho, a SEC encerrou sua investigação sobre a Ethereum, presumivelmente para evitar constrangimento pela aprovação, de acordo com a advogada da ConsenSys, Laura Brookover.