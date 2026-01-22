Demanda institucional por bitcoin permanece forte, diz CryptoQuant

A acumulação de bitcoin por carteiras que detêm entre 100 e mil BTC pode sinalizar que há interesse contínuo em bitcoin por parte de investidores institucionais nos Estados Unidos.

“A demanda institucional por bitcoin permanece forte”, disse o fundador da CryptoQuant, Ki Young Ju, na terça-feira, acrescentando que 577 mil BTC foram adicionados a esse grupo de carteiras (que inclui fundos negociados em bolsa) ao longo do último ano, “e o fluxo continua”.

“Excluindo exchanges e mineradores, isso fornece uma leitura aproximada da demanda institucional.”

O aumento é de cerca de 33% nos últimos 24 meses, segundo a CryptoQuant, período que coincide com o lançamento dos primeiros ETFs de bitcoin à vista.

Os ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos registraram uma entrada agregada de US$ 1,2 bilhão até agora neste ano, apesar de o ativo subjacente ter subido cerca de 6%.

“As instituições estão apenas começando a investir em bitcoin e ether. Acho que isso é só o começo. A maioria das pessoas não consegue imaginar 2030–2040”, respondeu o economista político “Crypto Seth”.

Participações de DAT crescem 30% em seis meses

Parte desse crescimento também pode estar relacionada às tesourarias de ativos digitais.

As DATs cripto, lideradas pela Strategy, de Michael Saylor, compraram 260 mil BTC desde julho, avaliados em aproximadamente US$ 24 bilhões aos preços atuais de mercado.

Isso representa um aumento de 30% nos últimos seis meses, superando a oferta dos mineradores, segundo a Glassnode. Atualmente, elas detêm coletivamente mais de 1,1 milhão de BTC.

Sentimento do varejo volta ao medo

No entanto, os traders de varejo têm se mostrado mais cautelosos em relação às criptomoedas nos últimos meses.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado de varejo, voltou para a zona de “medo” nesta semana, com uma pontuação de 32 em 100 na terça-feira. Isso ocorre depois de o índice ter brevemente virado para “ganância” pela primeira vez desde outubro, na semana passada.

O aumento da ansiedade ocorre enquanto o preço do bitcoin recuou da máxima da semana passada de US$ 97 mil para abaixo de US$ 92 mil na manhã de terça-feira, 20, à medida que os mercados reagiram à escalada dos conflitos comerciais entre os Estados Unidos e a Europa.

