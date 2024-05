SEC aprova ETFs de ether nos EUA e surpreende com mudança de visão sobre Ethereum

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, aprovou nesta quinta-feira, 23, os pedidos de lançamento de ETFs de ether nos Estados Unidos. Com isso, o mercado ganhará os primeiros fundos negociados em bolsa de preço à vista da criptomoeda, marcando uma reversão abrupta na postura do regulador em relação ao ativo.

A aprovação foi anunciada pela autarquia logo após o fechamento do mercado dos Estados Unidos, em um movimento semelhante à aprovação dos ETFs de bitcoin em 10 de janeiro. Em outubro de 2023, o regulador também aprovou ETFs de preços futuros do ativo. Entretanto, a aprovação dos ETFs da criptomoeda da Ethereum apresentou algumas divergências.

A principal é que a SEC aprovou apenas um dos dois formulários enviados por cada uma das dez gestoras interessadas em lançar os fundos. Na prática, isso significa que os ETFs de ether não serão lançados nas bolsas dos Estados Unidos até que o segundo formulário seja aprovado, em um processo que pode se estender por semanas ou até meses.

Mesmo assim, a aprovação foi recebida com entusiasmo no mercado. Até o início desta semana, a expectativa era que a SEC não aprovaria os pedidos devido à visão do regulador de que a criptomoeda não possui um mercado tão grande quanto o do bitcoin e de que ela seria um valor mobiliário, e não uma commodity.

Mas, na última segunda-feira, 20, a Bloomberg surpreendeu investidores ao elevar a chance de aprovação dos fundos de 25% para 75%, fazendo o ether disparar mais de 20% em poucas horas. A mudança refletiu uma nova postura da SEC sobre o tema, que intensificou o diálogo com as gestoras e orientou alterações nos pedidos para poder aprová-los.

Assim como no caso dos ETFs de bitcoin, os pedidos de lançamento dos fundos da criptomoeda da Ethereum foram feitos por grandes gestoras do mercado, incluindo a BlackRock e a Fidelity. Também como no caso do bitcoin, a Grayscale vai converter seu fundo já existente em um ETF.

A aprovação dos ETFs foi recebida de forma positiva pelos investidores. A liberação deu um novo fôlego à alta do ether, que acumula 1,4% de valorização nas últimas 24 horas e ganhos de 30% nos últimos sete dias, cotado a US$ 3.821, de acordo com dados da plataforma CoinGecko.