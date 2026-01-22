Brooklyn Beckham se afasta dos pais: quando impor limites na família?

Brooklyn Peltz Beckham afirmou, em publicação em seu perfil no Instagram, que não pretende retomar o contato com os pais, David e Victoria Beckham. O jovem de 26 anos disse que busca paz, privacidade e estabilidade ao lado da esposa, Nicola Peltz Beckham.

A declaração foi interpretada como a confirmação de um distanciamento familiar que já vinha sendo especulado ao longo do ano passado. Rumores ganharam força após o aniversário de 50 anos de David Beckham, celebrado em maio, quando Brooklyn não apareceu nas fotos divulgadas pelo ex-jogador.

Em dezembro, o irmão mais novo, Cruz Beckham, afirmou nas redes sociais que ele e os pais haviam sido bloqueados por Brooklyn. A família não comentou o caso.

Limites familiares e identidade pessoal

A terapeuta familiar Shruti Jain, de Londres, afirmou ao Business Insider que o estabelecimento de limites com familiares costuma surgir quando a autoestima e o senso de identidade do indivíduo começam a ser afetados.

Segundo Jain, é comum que clientes relatem dificuldades em manter preferências e valores pessoais quando eles entram em conflito com expectativas familiares.

Para a terapeuta, o processo se intensifica quando críticas constantes, comparações ou questionamentos frequentes sobre escolhas do indivíduo se acumulam ao longo do tempo. Esse tipo de dinâmica pode levar ao distanciamento emocional e, posteriormente, a ajustes no tipo de contato mantido com os familiares.

Reconfiguração de vínculos

Jain explicou que definir limites não significa romper definitivamente. Esse tipo de ajuste pode alterar o ritmo e o formato do relacionamento, permitindo que o vínculo seja reorganizado sem a necessidade de um afastamento permanente.

A psicoterapeuta integrativa Charlotte Baden-Powell, também consultada pela reportagem, afirmou que o distanciamento pode criar espaço para reflexão e diferenciação.

Segundo a profissional, alguns relacionamentos familiares são retomados de forma diferente após esse período, enquanto outros se estabilizam no afastamento quando o contato contínuo representa desgaste psicológico.