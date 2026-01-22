Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Brooklyn Beckham se afasta dos pais: quando impor limites na família?

O jovem confirmou o distanciamento após rumores de bloqueios nas redes sociais

Brooklyn Beckham: filho do célebre casal britânico rompe relações com os pais (Dave Benett/Getty/Getty Images)

Brooklyn Beckham: filho do célebre casal britânico rompe relações com os pais (Dave Benett/Getty/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13h08.

Brooklyn Peltz Beckham afirmou, em publicação em seu perfil no Instagram, que não pretende retomar o contato com os pais, David e Victoria Beckham. O jovem de 26 anos disse que busca paz, privacidade e estabilidade ao lado da esposa, Nicola Peltz Beckham.

A declaração foi interpretada como a confirmação de um distanciamento familiar que já vinha sendo especulado ao longo do ano passado. Rumores ganharam força após o aniversário de 50 anos de David Beckham, celebrado em maio, quando Brooklyn não apareceu nas fotos divulgadas pelo ex-jogador.

Em dezembro, o irmão mais novo, Cruz Beckham, afirmou nas redes sociais que ele e os pais haviam sido bloqueados por Brooklyn. A família não comentou o caso.

Limites familiares e identidade pessoal

A terapeuta familiar Shruti Jain, de Londres, afirmou ao Business Insider que o estabelecimento de limites com familiares costuma surgir quando a autoestima e o senso de identidade do indivíduo começam a ser afetados.

Segundo Jain, é comum que clientes relatem dificuldades em manter preferências e valores pessoais quando eles entram em conflito com expectativas familiares.

Para a terapeuta, o processo se intensifica quando críticas constantes, comparações ou questionamentos frequentes sobre escolhas do indivíduo se acumulam ao longo do tempo. Esse tipo de dinâmica pode levar ao distanciamento emocional e, posteriormente, a ajustes no tipo de contato mantido com os familiares.

Reconfiguração de vínculos

Jain explicou que definir limites não significa romper definitivamente. Esse tipo de ajuste pode alterar o ritmo e o formato do relacionamento, permitindo que o vínculo seja reorganizado sem a necessidade de um afastamento permanente.

A psicoterapeuta integrativa Charlotte Baden-Powell, também consultada pela reportagem, afirmou que o distanciamento pode criar espaço para reflexão e diferenciação.

Segundo a profissional, alguns relacionamentos familiares são retomados de forma diferente após esse período, enquanto outros se estabilizam no afastamento quando o contato contínuo representa desgaste psicológico.

Acompanhe tudo sobre:FamíliaPsicologiaDavid Beckham

Mais de Pop

Netflix anuncia retorno de Rebelde ao catálogo; veja data de estreia

Eduardo Paes confirma data de show internacional em Copacabana

Dá para entender ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ sem assistir ‘Game of Thrones’?

De 1958 a 2023: veja ranking das músicas que bateram recordes no topo

Mais na Exame

Brasil

Anvisa manda recolher lote do chocolate Laka e suspende glitter culinário

Um conteúdo Bússola

As 5 habilidades que vão definir a empregabilidade dos jovens em 2026

Mercados

Ibovespa renova recorde aos 177 mil pontos; apenas uma ação cai

Pop

Netflix anuncia retorno de Rebelde ao catálogo; veja data de estreia