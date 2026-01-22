Anvisa manda recolher lote do chocolate Laka e suspende glitter culinário

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do chocolate branco Laka e a suspensão de glitters culinários da marca Flex Fest, segundo resoluções publicadas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, quinta-feira, 22,.

No caso do chocolate, a medida vale exclusivamente para o lote CC28525493 do Chocolate Branco Laka, fabricado pela Mondelez Brasil, que teve a comercialização, distribuição, divulgação e consumo suspensos.

Segundo a Anvisa, a própria fabricante comunicou um recolhimento voluntário após identificar uma falha no processo produtivo. O produto Laka Oreo foi embalado com o rótulo do Chocolate Branco Laka, o que faz com que as informações da embalagem não correspondam ao conteúdo real.

O erro técnico resultou, entre outros pontos, na ausência da declaração obrigatória de glúten, exigida por lei. A falta dessa informação representa risco à saúde de pessoas com condições específicas, como celíacos e indivíduos alérgicos ao glúten.

Além do chocolate, a Anvisa também determinou o recolhimento do Glitter e Glitter Holográfico da marca Flex Fest, produzidos pela AP Viola Artes e Festas Ltda. Nesse caso, a decisão inclui a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso dos produtos.

De acordo com a agência reguladora, os glitters contêm materiais plásticos, o que os torna impróprios para consumo em alimentos.

As decisões constam nas Resoluções RE nº 219 e nº 226, ambas de 21 de janeiro de 2026, publicadas no Diário Oficial da União. Até a publicação das medidas, a Mondelez havia sido procurada para comentar o caso, mas não havia se manifestado.