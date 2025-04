Ethereum perde espaço no mercado cripto, e gestora faz substituição por Solana

A Ethereum segue enfrentando um momento difícil no mercado. Com queda de quase 50% acumulada em 2025, a segunda maior criptomoeda do mundo registrou recentemente novo recorde negativo, desta vez em relação à sua capitalização. Além disso, a gestora Galaxy Digital fez um movimento que reforçou os sinais de crise do projeto.

Recentemente, a chamada "dominância" do ether — que mede a sua fatia de mercado — atingiu o menor valor desde o início das medições. O dado é uma relação entre a capitalização do ativo e a capitalização total do mercado de criptomoedas e chegou a atingir 7% nesta terça-feira, 22.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

A dominância da Ethereum já acumula perda de mais de 40% apenas em 2025, mostrando como o ativo tem perdido espaço no mercado em meio à expansão de diversos concorrentes. O principal até agora é o blockchain Solana, que segue atraindo investidores e usuários.

Esse movimento ganhou um novo exemplo de destaque nesta terça-feira após a gestora Galaxy Digital decidir vender US$ 106 milhões em unidades de ether para adquirir uma quantia equivalente em Solana. As aquisições ocorreram ao longo das últimas duas semanas e foram identificadas por plataformas de monitoramento de blockchains.

Com a mudança, a Galaxy Digital pode, pela primeira vez, acumular mais unidades de Solana do que de Ethereum. A decisão seria significativa, indicando falta de confiança no ativo por parte de uma das maiores e mais conhecidas gestoras decidas ao mercado de criptomoedas.

Crise da Ethereum

O momento difícil enfrentado pela Ethereum não é uma novidade. Anteriormente, os bancos Standard Chartered e JPMorgan divulgaram relatórios em que apontavam um "declínio estrutural" do projeto e uma dificuldade para enfrentar a concorrência de outros blockchains, em especial a Solana.

A dificuldade em lançar novidades capazes de aumentar a escalabilidade e reduzir os custos de uso da rede estão gerando um êxodo de investidores, usuários e desenvolvedores para outros projetos. A decisão também acaba se refletindo no preço da criptomoeda.

Mesmo durante o forte ciclo de alta do setor no fim de 2024, a Ethereum não acompanhou a alta de ativos, incluindo do bitcoin, e não firmou novos recordes. Desde então, a criptomoeda opera em baixa, com alguns analistas apontando um cenário negativo para o futuro da segunda maior cripto do mundo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok