Standard Chartered corta projeção para a Ethereum em 2025 e vê 'declínio estrutural'

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta segunda-feira, 17, em que apontou um "declínio estrutural" da Ethereum nos últimos meses. Por isso, o banco britânico compartilhou o seu pessimismo sobre a trajetória de preço do ether, cortando pela metade a sua projeção para a criptomoeda em 2025.

Anteriormente, o Standard Chartered chegou a compartilhar uma projeção de que o ether terminaria o ano de 2025 na casa dos US$ 10 mil, projetando uma forte valorização. Agora, porém, o banco espera que a criptomoeda termine o ano na casa dos US$ 4 mil.

O valor representa uma alta relevante em relação ao preço atual da Ethereum, na casa dos US$ 1,9 mil, mas deixaria o ativo com um desempenho anêmico, sem conseguir superar o seu último recorde de preço. A previsão contrasta com uma visão mais otimista do banco para o bitcoin.

O banco britânico acredita que o bitcoin deverá manter uma trajetória de crescimento robusto, o que fará com que o valor do ativo em relação ao ether siga crescendo até o fim de 2027. Na prática, isso significa que o ether terá um desempenho inferior ao da maior criptomoeda do mercado.

Para o Standard Chartered, essa nova projeção reflete uma dificuldade da Ethereum em lidar com seus concorrentes, incluindo redes de segunda camada. Como resultado, o blockchain tem perdido a sua fatia no mercado cripto, o que enfraquece o ether e abre espaço para quedas intensas.

As redes concorrentes estão atraindo investidores, usuários e projetos, o que afeta a atividade no blockchain e diminui o total de taxas pagas pelos usuários. O cenário estaria obrigando a fundação Ethereum, responsável pelo projeto, a gerar mais unidades do ativo para custear suas despesas.

Com isso, a oferta do ether está superando a demanda, abrindo espaço para a queda. Para o Standard Chartered, esse contexto exige uma "mudança na direção comercial" do projeto, incluindo a possibilidade de taxar as redes de segunda camada. Mas o banco vê esse cenário como "improvável".

O banco avalia que a Ethereum ainda deve se manter popular pela segurança e robustez do blockchain, mas que a visão de médio prazo para a rede teve uma piora diante da dificuldade do projeto de superar as adversidades atuais.

