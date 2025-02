JPMorgan: Ethereum vai enfrentar "competição intensa" no mercado cripto

O JPMorgan divulgou um relatório na última quarta-feira, 5, em que avalia que a Ethereum deve enfrentar uma "competição intensa" nos próximos meses de outros projetos em ascensão no mercado cripto. Para o banco, a rede tem tido dificuldade para lidar com o crescimento de outros blockchains.

No relatório, analistas do banco pontuam que a criptomoeda nativa da rede, o ether, tem ficado para trás em relação a outras grandes criptos do mercado, em especial o bitcoin. Enquanto o setor passa por um forte ciclo de alta desde as eleições nos Estados Unidos em novembro, o ativo tem performado abaixo da média.

O banco destaca ainda que a fatia de mercado do ether atingiu recentemente o menor nível em mais de quatro anos, o que simboliza a crescente competição que a Ethereum enfrenta de outros projetos e uma dificuldade para atrair investidores e usuários para a rede.

Para o JPMorgan, essa dificuldade é resultado da ascensão de blockchains que competidores, em especial a Solana, e uma atratividade maior das redes de segunda camada, que em geral oferecem mais escalabilidade e taxas menores para usuários e desenvolvedores.

Por isso, os analistas concluem que a Ethereum enfrenta a falta de uma "narrativa forte" para atrair investidores. É um cenário diferente do bitcoin, que tem conseguido consolidar a tese de ser uma "reserva de valor digital", semelhante ao ouro, e expandiu sua fatia de mercado.

O JPMorgan pontua que mesmo a atualização Dencun em 2024, que conseguiu reduzir as taxas do blockchain e melhorar sua escalabilidade, não foi suficiente para aumentar a atratividade da rede, com uma continuidade do crescimento de redes de segunda camada.

Ao mesmo tempo, muitos projetos anteriormente hospedados na Ethereum decidiram lançar redes próprios, como a Hyperliquid e a Uniswap, o que também tem contribuído para a perda de desenvolvedores e usuários e impactado negativamente o preço do ether.

Apesar do cenário desafiador, o banco lembra que a Ethereum ainda é a líder nas áreas de stablecoins, tokenização e finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), e que pode ser capaz de reunir as condições para manter a sua hegemonia no mercado mesmo com os novos desafios.